Offres: Sam’s Club offrant une carte-cadeau de 300 $ avec achat et activation d’iPhone XS, XS Max et X

Sam’s Club propose cette semaine un Carte-cadeau de 300 $ si vous achetez et activez un iPhone XS, iPhone XS Max ou iPhone X sur AT&T, Verizon ou Sprint. Sam’s Club appelle cela sa plus grande offre de cartes-cadeaux en dehors des grandes fêtes et du Black Friday, et c’est une bonne affaire pour les acheteurs qui fréquentent le détaillant et qui souhaitent acheter un iPhone.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié du Sam’s Club. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Cette offre durera jusqu’au 22 mars et est disponible en magasin et en ligne. Pour les acheteurs en ligne, vous ne pourrez activer le smartphone qu’avec AT&T, mais si vous visitez un emplacement Sam’s Club, vous pouvez choisir entre Verizon, Sprint et AT&T. Après avoir acheté et activé le smartphone, vous obtiendrez une carte-cadeau Sam’s Club de 300 $ que vous pourrez dépenser en magasin ou en ligne.

Sam’s Club ne semble pas limiter l’offre à des tailles et couleurs spécifiques des iPhones, et cela devrait s’appliquer à tous les modèles d’iPhone XS, XS Max et X. Vous pouvez également gagner une carte-cadeau de 300 $ si vous achetez et activer un Samsung Galaxy GS10 +, GS9 +, GS10, GS10E, GS9 et Note 9. De plus, les nouveaux modèles d’iPhone 11 sont livrés avec une offre de carte-cadeau Sam’s Club de 150 $.

Vous devrez être membre du Sam’s Club pour profiter de cette offre et effectuer tout achat sur le site Web ou en magasin. Le programme d’adhésion de la société comprend deux niveaux, dont le niveau de base “club” à 45 $ par an, offrant diverses économies dans les magasins et dans les stations-service Sam’s Club et dans le centre de pneus. “Plus” offre tout cela ainsi que des récompenses en espèces, la livraison gratuite, des heures de magasinage plus tôt et plus pour 100 $ par an.

Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

