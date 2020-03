Offres: Staples offre jusqu’à 40% de réduction sur les imprimantes et 45% de réduction sur les écrans d’ordinateur dans une nouvelle vente

Staples a lancé une nouvelle vente cette semaine, offrant jusqu’à 40% de réduction sur les imprimantes, jusqu’à 45% sur les moniteurs et jusqu’à 230 $ sur les ordinateurs portables. Vous trouverez des produits de marques telles que HP, Lenovo, Epson, Dell, Canon et plus encore.

Il existe de nombreuses imprimantes en vente pendant cet événement, avec des prix commençant autour de 50 $ pour les imprimantes à domicile et augmentant à plus de 400 $ pour les postes de travail polyvalents. Nous avons mis en évidence quelques solides remises dans les listes ci-dessous, mais assurez-vous de vous diriger vers Page des offres d’imprimantes de Staples pour la liste complète.

Si vous êtes un membre Rewards avec Staples, vous pouvez obtenir 25% de récompenses en achetant 75 $ d’encre d’imprimante ou 200 $ de toner. Staples propose quelques offres similaires à ses membres, notamment des offres pour le papier de copie et le papier d’imprimante. Pour une durée limitée, vous pouvez également obtenir la livraison gratuite sans achat minimum requis.

De plus, il existe un coupon offrant 15 $ de réduction sur votre commande en ligne de 60 $ ou plus, mais il comporte de nombreuses restrictions. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour les imprimantes et scanners HP, les imprimantes Epson EcoTank, ainsi que l’encre et le toner HP ou Epson. Les produits Apple, Google, JBL et Samsung sont également exclus. Consultez la liste complète des restrictions ici, et vous pouvez entrer le code 39638 à la caisse si votre commande est admissible à un rabais de 15 $.

Imprimantes

Canon PIXMA TR4520 – 49,99 $, en baisse de 99,99 $ HP OfficeJet Pro 6978 – 89,99 $, en baisse de 179,99 $ Epson WorkForce WF7720 – 179,99 $, en baisse de 299,99 $ HP LaserJet Pro M227fdw – 209,99 $, en baisse de 269,99 $

Moniteurs

DEL Dell E2318HR de 23 pouces – 89,99 $, en baisse par rapport à 169,99 $ LCD AOC 24EIQ de 24 pouces – 89,99 $, en baisse de 119,99 $ LCD AOC 27B1H de 27 pouces – 109,99 $, en baisse de 199,99 $

Portables

17 pouces HP 17-by1062st – 419,99 $, en baisse de 599,99 $ 14 pouces Lenovo Flex 81SQ0000US – 549,99 $, en baisse de 799,99 $ 17 pouces Dell Inspiron 3590 – 599,99 $, en baisse de 799,99 $ 15 pouces HP Pavilion cr0062st – 609,99 $, en baisse de 729,99 $