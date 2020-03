Offres: Woot Discounting MacBook Pros remis à neuf (à partir de 680 $) et modèles iPhone 6s (à partir de 80 $) aujourd’hui seulement

Le site de transactions appartenant à Amazon Woot propose des prix bas sur quelques modèles de MacBook Pro remis à neuf uniquement aujourd’hui. Vous pouvez obtenir le MacBook Pro 2017 et 2018 dans les tailles 13 et 15 pouces, avec des prix commençant à 679,99 $.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Woot. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, Woot a le MacBook Pro 13 pouces mi-2017 (2,3 GHz, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go) pour 679,99 $, en baisse par rapport au prix catalogue d’origine de 1 299,00 $. Vous pouvez augmenter le stockage de ce modèle à 256 Go pour 789,99 $, et aucun de ces MacBook Pros n’a la Touch Bar.

Si vous voulez un modèle avec la Touch Bar, Woot a le MacBook Pro 13 pouces mi-2018 avec un SSD de 256 Go pour 979,99 $et 512 Go pour 1 079,99 $. Le seul modèle 15 pouces disponible à la vente aujourd’hui est le MacBook Pro mi-2018 avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 1 489,99 $.

Woot propose également des modèles reconditionnés d’iPhone 6s et iPhone 6s Plus en vente pour aujourd’hui uniquement, à partir de seulement 79,99 $ pour un iPhone 6s de 16 Go déverrouillé. Les prix sur l’iPhone 6s Plus commencent à 129,99 $ pour 16 Go et augmenter à partir de là. Ces iPhones devraient avoir un niveau d’usure modéré et ont été testés pour être en parfait état de fonctionnement.

Si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pouvez obtenir la livraison standard gratuite sur le site Web de Woot. Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

