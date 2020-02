Offrez à vos oreilles une paire de Samsung Galaxy Buds remis à neuf pour 55 $ (75 $ de rabais)

Le Galaxy Buds + de Samsung pourrait être la nouvelle véritable hotness sans fil, mais le modèle original est toujours vraiment génial, avec une autonomie de batterie décente, une qualité sonore agréable et un boîtier élégant et de poche. Et si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs sans fil de bonne qualité et bon marché, cette offre est tout à fait appropriée: vous pouvez obtenir un ensemble de Galaxy Buds remis à neuf pour 55 $ chez Best Buy.

Scott était un fan des Galaxy Buds lorsqu’il les a examinés l’année dernière: “Ils ne sont probablement pas les meilleurs du tout”, a-t-il écrit, “mais ils font tout assez bien.” C’est vrai à leur PDSF, et c’est absolument vrai à plus de la moitié.

Les bourgeons sont disponibles en noir et blanc. Cliquez sur le lien approprié ci-dessous pour obtenir le vôtre pendant que vous le pouvez.