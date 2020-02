“OK Google, charge ma voiture”

Google Assistant a commencé avec une prise en charge native des produits de base pour la maison intelligente tels que les thermostats et les lumières, mais s’est depuis étendu à des dizaines d’autres, des serrures aux aspirateurs, aux appareils photo, aux appareils de cuisine, aux meubles de chambre à coucher et aux équipements de salle de bain. Avec l’ajout actuel de chargeurs, Assistant a augmenté son bilan à 60 types de produits différents.

Google explique que cette nouvelle capacité est faite pour les appareils qui peuvent charger d’autres (c’est-à-dire des chargeurs ordinaires) ainsi que ceux qui peuvent stocker de l’énergie (c’est-à-dire tout ce qui utilise une batterie), et même ceux qui peuvent se recharger puis charger autre chose (c’est-à-dire batteries). Les actions associées à cela incluent le démarrage ou l’arrêt d’une charge, la question de la capacité actuelle (en pourcentage, en miles ou en secondes) et la vérification de la quantité restante jusqu’à ce que quelque chose soit complètement chargé.

Le premier exemple évident est celui des véhicules électriques, mais Google cite également les aspirateurs (qui ont cette action native depuis un certain temps) et les verrous intelligents (cela semble être une nouvelle façon de demander le niveau de la batterie). Je souhaite que Google implémente également cela sur sa propre gamme de pixels pour nous permettre de contrôler quand notre téléphone est chargé ou non, malgré le fait qu’il est branché en permanence, ou plus réaliste à quelque chose comme le support de pixel pour l’activer / le désactiver.

Ce n’est pas la première fois que Google Assistant prend en charge les véhicules électriques – les chargeurs eMotorWerks et SolarEdge étaient compatibles début 2019 – mais jusqu’à présent, vous deviez “parler” ou “demander” au service de recharger votre voiture. Il s’agissait d’une action tierce sur Google. En fournissant un support natif, l’Assistant permet aux développeurs d’intégrer leurs appareils directement dans l’application Google Home et de simplifier les contrôles pour les utilisateurs afin qu’ils n’aient qu’à dire “Hey Google, charge ma voiture”, “ma voiture est-elle branchée” ou “combien de temps avant que ma voiture ait fini de charger? “