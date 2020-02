On dirait que la génération Y a finalement tué Hiv Trivia pour de bon

HQ Trivia, le jeu de smartphone populaire qui était autrefois surnommé “Millenial Jeopardy”, est définitivement fermé après la fermeture du développeur. Ceci, selon CNN, après une acquisition ratée par une entreprise de banque d’investissement. La société a officiellement fermé ses portes aujourd’hui, le 14 février 2020, licenciant les 25 employés et emportant avec elle l’avenir des jeux-questionnaires en direct.

Dans un e-mail envoyé aujourd’hui aux employés et aux sous-traitants, le PDG Rus Yusupov a décrit un bref historique d’une acquisition ratée qui aurait permis à la société d’obtenir de nouveaux financements par le biais d’une banque d’investissement. Il s’agissait de la tentative la plus récente de réorganiser la popularité en baisse de HQ Trivia, qui a perdu son hôte quotidien populaire, Scott Rogowsky, en avril 2019. Rogowsky a ensuite organisé une émission de baseball sur le réseau de streaming DAZN, et les joueurs ont lentement abandonné le service alors que leurs espoirs de gagner des milliers de dollars diminuaient.

Si vous faisiez partie des millions de personnes qui jouaient à HQ Trivia, vous n’êtes pas seul. Pendant la hauteur du jeu, des millions de joueurs se connectaient à une session de trivia en direct de 15 minutes où les gens s’affrontaient pour gagner de vrais prix en argent, parfois à hauteur de dizaines de milliers de dollars. Pendant le déclin de la base d’utilisateurs de HQ Trivia, HQ a développé un autre jeu appelé HQ Words qui a été conçu pour attirer son public dans le giron avec des mécanismes de style Wheel of Fortune.

En dépit d’attirer des célébrités comme Dwayne Johnson pour les gros lots du week-end, HQ Trivia n’a jamais été en mesure de récupérer l’audience massive dont il bénéficiait autrefois pendant près de deux ans. Le concept original du siège, selon les fondateurs Yusupov et Kroll, était de développer un réseau de spectacles interactifs sur les appareils mobiles. La disparition de HQ pourrait ouvrir de vraies questions sur la viabilité financière d’entreprises similaires, qui voient les joueurs en compétition les uns contre les autres pour un pool d’argent.

