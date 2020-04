One World Together at Home: qui joue et comment regarder le concert de ce soir gratuitement

Nous vivons à une époque assez intéressante en ce moment, c’est quelque chose que les gens n’ont jamais vraiment vécu auparavant. Tout le monde reçoit l’ordre de rester à la maison, les événements sportifs, les concerts et tout le reste sont annulés, et parfois il vous suffit de trouver un moyen de vous échapper. Eh bien, si vous aimez la musique, vous voudrez vous brancher sur le concert One World: Together at Home qui a de très gros artistes tous prêts à vous donner une belle performance.

Source: Global Citizen

L’événement virtuel bénéficiera à nos agents de santé de première ligne et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des artistes populaires comme Billie Joel, Taylor Swift, Usher, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban et bien d’autres participeront tous. Certains d’entre eux n’apparaîtront que dans la partie de diffusion en direct en ligne et d’autres se produiront à la télévision diffusée.

Assurez-vous de consulter notre guide complet ci-dessous pour voir comment vous pouvez vous connecter et le regarder gratuitement dès aujourd’hui!

Concert One World: Together at Home – Quand et où

Le concert One World: Together at Home sera diffusé à la télévision ce soir, le 18 avril et sera disponible à la fois en ligne et à la télévision. Les diffusions en ligne commencent à 14 heures. HE et courir jusqu’à 22 h L’émission télévisée débutera à 20 heures et durera deux heures.

Comment diffuser One World: Together at Home ce soir depuis n’importe où

Bien que l’événement soit diffusé dans de nombreuses régions, certains des flux peuvent ne pas être aussi faciles d’accès que d’autres. Heureusement, l’utilisation d’un VPN facilite vraiment le changement de votre emplacement virtuel et vous donne un accès instantané au spectacle. Que vous voyagiez ou résidiez en dehors des États-Unis, voici ce que vous devez savoir.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options abordables?

Voici d’autres options en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder le concert One World: Together at Home. Profitez de cette offre maintenant!

Regardez le concert One World: Together at Home gratuitement aux États-Unis maintenant

Le concert est disponible à peu près partout où vous pouvez l’imaginer car il s’agit d’un événement pour soutenir les travailleurs de première ligne et l’OMS pour tout le travail qu’ils effectuent actuellement. Vous pourrez le diffuser sur ABC, AXS, CBS, Nat Geo, Bein, Viacom et tant d’autres endroits, mais vous n’y aurez peut-être pas accès, surtout si vous avez déjà coupé le cordon. Heureusement, il existe une variété d’options qui offriront un accès gratuit aux performances, telles que:

Sling TV est votre meilleur pari

Une nouvelle promo Sling TV vous permet de diffuser gratuitement ses 50+ chaînes chaque soir à partir de 17 h. jusqu’à minuit HE. Cela signifie que vous pouvez vous connecter et regarder gratuitement toutes les performances diffusées à la télévision, alors assurez-vous de commencer maintenant! Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez accès tous les soirs jusqu’à la fin de la promotion, alors assurez-vous de vous reconnecter après pour regarder plus de télévision gratuite. Vous n’avez même pas besoin d’une carte de crédit pour commencer!

Le forfait comprend plus de 50 chaînes, un DVR gratuit, une programmation à la demande et bien plus encore.

Sling TV

Regardez le concert One World: Together at Home en direct avec un abonnement GRATUIT à Sling TV.