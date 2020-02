OneDrive pour Android gagne le mode sombre, de nouvelles icônes et une recherche remaniée

Microsoft a publié aujourd’hui une mise à jour pour OneDrive sur Android qui apporte une conception révisée et plusieurs nouvelles fonctionnalités. OneDrive sur Android dispose désormais d’un mode sombre, de nouvelles icônes et d’un design plus en phase avec OneDrive sur le Web et l’application OneDrive sur iOS. En plus de la refonte de la conception, la mise à jour apporte une expérience de recherche remaniée et une expérience mise à jour pour l’annotation PDF.

Microsoft est en train d’unifier ses expériences d’application sur toutes les plateformes. Cette mise à jour vers OneDrive pour Android poursuit cet effort et ajoute également plusieurs nouvelles fonctionnalités. Microsoft décompose tous les changements dans une publication techcommunity.

Le changement visuel le plus important est le nouveau mode sombre de l’application. Certaines personnes ont vu le mode sombre de OneDrive sur Android dès octobre dernier, mais il est désormais accessible à tous. L’application a également de nouvelles icônes, des reflets de bordure autour de ses icônes et une taille de police et un espacement révisés. Le bouton de numérisation est désormais un appareil photo au lieu d’un objectif.

Du côté des fonctionnalités, la recherche de l’application a été remaniée dans cette mise à jour. Vous pouvez désormais basculer un commutateur pour rechercher dans OneDrive et SharePoint, regroupant les fichiers individuels et d’équipe en un seul endroit.

OneDrive pour Android fonctionne désormais mieux avec les PDF. Microsoft a repensé l’expérience d’annotation PDF dans l’application pour être plus intuitive. Les stylos et les surligneurs sont désormais en bas de l’écran, ce qui facilite le balisage des PDF d’une seule main. Les fichiers PDF numérisés apparaissent désormais dans “Vue récente” et la signature de fichiers PDF est désormais plus simple et plus fluide dans l’application.

Enfin, la mise à jour apporte la fonctionnalité «À ce jour» à OneDrive pour Android. Cela vous permet de parcourir les souvenirs qui se sont produits le même jour civil au cours des années précédentes. Comme certaines des autres fonctionnalités mises en évidence par Microsoft, cette fonctionnalité était déjà disponible pour certains utilisateurs OneDrive sur Android, mais est désormais déployée pour tout le monde.

La mise à jour est la plus importante que OneDrive pour Android ait vue depuis un certain temps. Il devrait bientôt être accessible à tous via le Google Play Store.