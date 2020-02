Onelink Safe & Sound prend désormais en charge AirPlay 2

Onelink Safe & Sound de First Alert prend désormais en charge AirPlay 2. L’appareil est une combinaison de détecteur de fumée, de détecteur de monoxyde de carbone et de haut-parleur.

Onelink Safe & Sound

La mise à jour en direct pour AirPLay 2 permet une configuration audio multi-pièces. Vous pouvez diffuser de la musique n’importe où dans votre maison sur plusieurs appareils iOS et appareils AirPlay 2. Vous pouvez ouvrir le Centre de contrôle sur iOS pour choisir où la musique joue, ou simplement demander à Siri.

Tom Russo, vice-président du marketing et du développement de nouveaux produits chez First Alert:

Tout en ajoutant aux fonctionnalités de divertissement d’Onelink Safe & Sound, nous offrons toujours la commodité et la tranquillité d’esprit. L’Onelink Safe & Sound continue également de protéger ce qui compte le plus, une première alerte héritée depuis plus de 60 ans, avec des fonctionnalités premium de fumée, d’incendie et de CO.

Vous pouvez trouver Onelink Safe & Sound sur Amazon pour 178,25 $ US.

Lectures complémentaires

[How to Set a Room for Your Apple TV and HomePod for AirPlay 2]

[Sonos Confirms AirPlay 2 Coming to Playbase, Play:5, and Sonos One]