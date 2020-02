OneNote pour Android ajoute le mode sombre, une nouvelle expérience d’encrage, etc.

Si vous attendiez que OneNote sur Android saute enfin dans le wagon en mode sombre, le moment est venu. Microsoft a annoncé cette semaine que le mode sombre est désormais déployé sur OneNote pour Android sur les téléphones et les tablettes, ce qui le rend comparable à l’application iOS. Il y a aussi plusieurs autres ajustements à venir avec cette mise à jour, y compris une expérience d’encrage “moderne”.

Le mode sombre est assez simple. Vous pouvez l’activer à partir des paramètres de votre application, auquel cas vous serez invité à fermer l’application et à l’ouvrir à nouveau pour définir le thème. Le fond blanc de l’application est ensuite remplacé par un fond noir et un texte blanc ou gris. Le look peut également être configuré pour suivre votre thème système par défaut.

L’expérience d’encrage propose désormais également plus de couleurs. De Microsoft:

Selon l’endroit où vous vous trouvez et ce que vous faites, vous voudrez probablement changer la façon dont vous prenez des notes de la frappe à l’encrage chaque fois que c’est plus facile, c’est pourquoi nous avons actualisé l’expérience de l’encrage pour prendre en charge de nouvelles couleurs vives. Continuez à tirer parti des deux types de stylos, de surligneurs et de gommes. Et découvrez également l’outil Lasso pour redimensionner et repositionner les objets sur la page.

Enfin, vous pouvez désormais réorganiser les sections du bloc-notes, ce qui signifie que les pages et les sections peuvent désormais être déplacées à volonté. Un nouveau geste a également été ajouté, qui vous permet de faire glisser votre doigt vers le bas et de lâcher prise pour resynchroniser vos blocs-notes.

Le billet de blog de Microsoft sur la mise à jour ne précise pas quand cette mise à jour arrivera pour tout le monde. Cependant, une mise à jour de la page de la communauté OneNote Insider Tech indique clairement qu’elle est au moins disponible pour les bêta-testeurs à partir de cette semaine. Si les tests se déroulent bien, ils devraient arriver à tout le monde dans les semaines à venir.