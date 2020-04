OnePlus 6 / 6T reçoit OxygenOS 10.3.3 après la fin du programme Open Beta

OnePlus vient d’annoncer la fin du programme OxygenOS Open Beta pour les 6 et 6T, mais la société a promis que des mises à jour stables et régulières se poursuivraient. Effectivement, les deux téléphones reçoivent maintenant une nouvelle mise à jour du système, contenant une poignée de corrections de bugs et de correctifs de sécurité.

OxygenOS 10.3.3 est désormais déployé sur les OnePlus 6 et 6T, qui incluent les correctifs de sécurité d’avril 2020, un correctif pour les écrans noirs aléatoires pendant le jeu et la prise en charge étendue de VoLTE / VoWiFi. Le journal des modifications complet est ci-dessous.

Système

Correction d’un problème avec un écran noir apparaissant au hasard lors des jeux

Mise à jour du package GMS jusqu’en 2020.02

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.04

Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux

Mises à jour du réseau

Prise en charge VoLTE et VoWifi intégrée pour Telenor – Danemark

Prise en charge VoWifi intégrée pour RJIO – Inde

Mises à jour de Cloud Sync [India only]

Mise à jour de CloudService vers la version 2.0

Il convient de noter que cette mise à jour manque certaines des fonctionnalités de la version bêta ouverte de février, à savoir un mode à une main amélioré dans l’application Téléphone et la synchronisation des comptes pour le mode Zen. En conséquence, les gens sur la piste Open Beta perdront techniquement certaines fonctionnalités en revenant à stable en ce moment, mais rien de majeur ne manque. De plus, cette mise à jour a un niveau de correctif de sécurité plus récent que la version finale d’Open Beta 6.

La mise à jour se déploie lentement sur tous les téléphones OnePlus 6 et 6T, mais si vous souhaitez l’obtenir dès maintenant, Oxygen Updater peut le faire.