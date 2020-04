OnePlus 6 et 6T obtiennent Open Beta 6 avec des correctifs de sécurité de mars et quelques corrections de bugs

Les propriétaires de OnePlus 6 et 6T qui exécutent les bêtas ouverts OxygenOS viennent d’acquérir une nouvelle mise à jour. Le journal des modifications cette fois-ci est assez léger, fournissant les correctifs de sécurité du mois dernier (mars 2020) et seulement trois correctifs.

Le journal des modifications complet est juste en dessous:

Système

Déverrouillez maintenant le LockBox sans aucun problème dans le Gestionnaire de fichiers

Plus de plantage dans le lanceur avec des applications en affichage plein écran

Débarrassé des écrans vides tout en effaçant les applications d’arrière-plan

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.03

Si vous n’êtes pas familier, les téléphones OnePlus sont livrés avec leur propre navigateur de fichiers, appelé descriptivement File Manager. Intégré à l’application est un outil “Lockbox” qui vous permet de déplacer des fichiers et des dossiers dans une zone protégée par PIN où la plupart des autres applications ne peuvent pas les voir. Apparemment, la dernière bêta ouverte posait des problèmes aux utilisateurs de Lockbox, donc cela a été corrigé.

Lockbox dans le gestionnaire de fichiers OnePlus.

D’autres correctifs sont probablement explicites, bien que nous ne sachions pas à quoi les problèmes eux-mêmes auraient pu ressembler. Les applications utilisant le mode d’affichage plein écran ne déclencheront plus de plantage du lanceur et la suppression des applications ne provoquera pas «d’écrans vides». Et, bien sûr, la version bêta exécute désormais des correctifs de sécurité plus récents.

La mise à jour devrait être déployée en tant qu’OTA pour ceux qui sont déjà sur l’Open Betas maintenant. Si vous souhaitez rejoindre le programme Open Beta, le faire est aussi simple que de télécharger les images Open Beta disponibles sur le site de OnePlus et de les installer via la récupération. (Si vous n’êtes pas familier avec ce processus et ne pouvez pas le comprendre, les Open Betas ne sont probablement pas pour vous.) Gardez juste à l’esprit que la migration de retour nécessite généralement une réinitialisation d’usine.