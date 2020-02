OnePlus 7, 7 Pro et 7T Pro bénéficient d’une gestion optimisée de la RAM, sécurité de janvier dans les dernières mises à jour d’OxygenOS

OnePlus a eu du mal à suivre les mises à jour du système et les correctifs de sécurité récemment, après avoir mis à jour son 7 Pro avec le correctif de sécurité Open Beta 9 janvier. Aujourd’hui, OnePlus a commencé à déployer des correctifs sur les 7, 7 Pro et 7T Pro; Les utilisateurs de 7T Pro attendent depuis plus de 2 mois (!) Une mise à jour, et bien que ce dernier correctif soit déployé progressivement pour ses utilisateurs, il devrait être largement disponible dans les prochains jours.

Bien que cette nouvelle mise à jour ne remette pas à jour le correctif de sécurité en février, elle corrige quelques bugs et optimisations, et – tant que vous vivez en Inde – a des améliorations de qualité de vie assez intéressantes.

Changelog

Système

Optimisation de la gestion de la RAM

amélioration des problèmes d’écran noir / blanc avec certaines applications

Ajout de la fonction de prise en charge des rappels pour les alertes de confidentialité

Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.1

Réseau (Inde uniquement)

Intégration de l’enregistrement VoWifi pour le Jio Sim

Service cloud (Inde uniquement)

Synchronisation prise en charge avec Notes et contacts

Équilibre travail-vie personnelle (Inde uniquement)

Notification de message optimisée

Optimisation du mode et de la sélection des applications

Emplacement, calendrier et fonction de suivi automatique ajoutés

Scores de cricket (Inde uniquement)

Ajoutez des scores de cricket sous forme de carte dans votre étagère pour accéder plus rapidement aux scores des matchs en direct et aux mises à jour de l’équipe

OnePlus en fait un déploiement par étapes pour ses utilisateurs, notant qu’un nombre limité d’appareils le recevront aujourd’hui, et la disponibilité augmentera au cours des prochains jours. L’utilisation d’un VPN pour usurper votre emplacement “pourrait ne pas fonctionner”, indique-t-il, car la mise à jour n’est pas liée à une région, mais plutôt aux ID de l’appareil.

Les numéros de mise à jour varient selon l’appareil et la région, ce qui porte le OnePlus 7 et 7 Pro à 10.0.4 et le OnePlus 7T à 10.0.7 dans l’UE et sur la plupart des marchés mondiaux. Toutes les versions indiennes seront mises à jour vers 10.3.1.