OnePlus 8: actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs!

En quelques années seulement, OnePlus s’est imposé comme l’un des acteurs les plus passionnants du marché américain des smartphones. Les OnePlus 7 Pro et 7T de 2019 se distinguent comme deux de nos téléphones préférés de l’année entière, et pour 2020, il semble que OnePlus se prépare à nous épater encore une fois.

Il y a beaucoup de discussions et de buzz concernant le prochain OnePlus 8, et sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, il semble être un sacré téléphone. De l’affichage 120 Hz à la recharge sans fil, il y a beaucoup à faire.

Que vous soyez intéressé par les spécifications, la conception ou le coût du OnePlus 8, voici tout ce que vous devez savoir!

Produit phare de Killer

OnePlus 7T

Toujours l’une des meilleures offres

Même avec la nouvelle gamme OnePlus 8 à l’horizon, le OnePlus 7T continue d’être un sacré téléphone Android. Entre son écran AMOLED à 90 Hz, son processeur Snapdragon 855+ et sa configuration à trois caméras, le 7T offre une valeur folle à un prix avec lequel vous ne pouvez pas vous disputer.

Il y aura trois modèles – régulier, Lite et Pro

Source: Android Central

En règle générale, OnePlus sort un téléphone à la fois – un au premier semestre et un autre au second. L’année dernière, la société a fait bouger les choses en lançant simultanément les OnePlus 7 et 7 Pro. Cette année, nous attendons un OnePlus 8, OnePlus 8 Lite et OnePlus 8 Pro.

Comme les noms le suggèrent, il existe un ordre assez clair de la façon dont ces téléphones coexisteront les uns avec les autres.

Le OnePlus 8 devrait être l’enfant du milieu, offrant l’expérience phare du OnePlus tout en supprimant une ou deux fonctionnalités du OnePlus 8 Pro le plus haut de gamme pour maintenir les coûts à un niveau bas. Ensuite, avec le OnePlus 8 Lite, nous aurons un smartphone légèrement inférieur en faveur du prix le plus bas possible.

C’est une stratégie que nous avons vue avec succès auprès de Samsung et d’Apple, il est donc logique que OnePlus suive également. Cela dit, si OnePlus s’engage sur cette version à trois téléphones, il sera intéressant de voir si nous aurons encore trois appareils OnePlus 8T supplémentaires dans la seconde moitié de 2020.

Voici à quoi ressemblent les téléphones

Source: @OnLeaks

Maintenant que nous avons parlé de la stratégie de sortie de OnePlus pour le OnePlus 8, jetons un coup d’œil aux conceptions que nous attendons pour les trois téléphones – en commençant par le OnePlus 8 Lite.

À l’avant du 8 Lite, nous avons un écran plat (similaire au 7T) qui a une découpe de perforation centrée en haut pour la caméra frontale unique. En retournant le téléphone, la bosse de la caméra montée à gauche abrite deux objectifs et un flash LED. Il y a aussi un capteur de temps de vol à côté.

L’affichage du OnePlus 8 Lite serait de 6,4 pouces, il y a un port USB-C en bas et le curseur d’alerte emblématique de OnePlus demeure. Sans surprise, il n’y a pas de prise casque 3,5 mm.

Source: @OnLeaks

Passant au OnePlus 8, nous passons à un écran avec des bords incurvés et une configuration à trois caméras à l’arrière (bien qu’il semble manquer du capteur ToF du 8 Lite). La découpe de perforation s’est également déplacée en haut à gauche de l’écran et le boîtier de la caméra est centré.

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

Enfin, le OnePlus 8 Pro est pratiquement identique au OnePlus 8. Il a le même écran incurvé, la découpe de perforation montée à gauche et le système à trois caméras. Cependant, le 8 Pro bénéficie d’un capteur de temps de vol supplémentaire.

Les rendus pour le 8 Pro donnent l’impression que le téléphone a une lunette supérieure plus épaisse que le OnePlus 8 normal, mais nous ne savons pas si c’est légitime ou simplement la façon dont le rendu a été créé.

En parlant du 8 Pro, le 20 janvier, une image pratique du téléphone a fuité, révélant un design qui correspond exactement au rendu ci-dessus.

Source: TrueTech

En plus de confirmer la conception du OnePlus 8 Pro, l’image révèle également les différents paramètres de taux de rafraîchissement de l’écran qui seront disponibles sur le téléphone. En plus de l’option 120 Hz dont nous parlerons plus en détail ci-dessous, le 8 Pro vous permettra également de passer à 90 Hz et 60 Hz si vous souhaitez économiser la batterie.

Poursuivant avec des photos pratiques, l’ambassadeur de la marque OnePlus, Robert Downey Jr., a récemment été aperçu tenant le téléphone. Les photos ont apparemment été prises alors qu’il tournait une publicité pour le OnePlus 8, et d’après ce que nous pouvons voir, le téléphone qu’il tient ressemble certainement aux autres rendus et images que nous avons vus.

Source: PC-Tablet

Une autre image pratique a fuité le 22 mars, cette fois nous montrant l’avant et l’arrière du OnePlus 8 Pro. L’image est une gracieuseté de PC-Tablet, et une fois de plus, elle correspond aux rendus précédemment divulgués. Nous obtenons un aperçu clair du module de caméra arrière du téléphone, du grand écran et de la découpe pour la caméra frontale.

Des spécifications phares sont attendues

Source: @OnLeaks

S’il y a une chose qui est compatible avec les téléphones OnePlus, c’est qu’ils sont équipés de spécifications haut de gamme. C’est quelque chose que OnePlus a fait année après année, et c’est quelque chose que nous attendons encore une fois pour la gamme OnePlus 8.

Sur la base des dernières nouvelles et rumeurs, voici ce que nous avons rassemblé jusqu’à présent.

Catégorie

OnePlus 8 Lite

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Système opérateur

Android 10

OxygenOS

Android 10

OxygenOS

Android 10

OxygenOS

Afficher

6,4 pouces

AMOLED

2400 x 1080

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

6,5 pouces

AMOLED

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

6,65 pouces

AMOLED

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur

MediaTek Dimensity 1000

Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865

Caméra arrière 1

Inconnue

48MP de large

48MP de large

Caméra arrière 2

Inconnue

Téléobjectif 16MP

Téléobjectif 16MP

Caméra arrière 3

Capteur de temps de vol

12MP ultra-large

12MP ultra-large

Caméra arrière 4

❌

❌

Capteur de temps de vol

Batterie

4000 mAh

4000 mAh

4500 mAh

Dimensions

159,2 x 74 x 8,6 mm

160,2 x 72,9 x 8,1 mm

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Le saut à un taux de rafraîchissement de 120 Hz est assez excitant, et quelque chose que le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé pour le OnePlus 8. Nous supposons que cela signifie également qu’il arrivera au 8 Pro, mais il n’est pas clair si le 8 Lite reprendra le plus rapidement taux de rafraîchissement ou s’en tenir à 90Hz.

Le 15 janvier, Lau a consulté Twitter pour partager une comparaison côte à côte d’un écran 60 Hz et du nouvel écran fluide OnePlus 120 Hz – montrant à quel point le taux de rafraîchissement accru est plus fluide et plus fluide.

L’écran fluide OnePlus 120 Hz: l’expérience de défilement la plus fluide et la plus facile jamais réalisée sur un smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

– Pete Lau (@PeteLau) 15 janvier 2020

Une autre friandise passionnante est que le OnePlus 8 prend en charge la recharge sans fil. C’est une fonctionnalité qui manquait cruellement à tous les téléphones OnePlus antérieurs, nous serions donc ravis de la voir enfin faire son chemin avec la gamme 8.

Le 10 mars, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que les OnePlus 8 et 8 Pro seraient tous deux équipés de la 5G par défaut. On ne sait pas si l’entreprise proposera également des variantes 4G similaires à ce que Samsung fait avec le S20 dans certains pays, nous devrons donc attendre et voir à ce sujet.

Une annonce devrait bientôt arriver

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

Au cours des deux dernières années, OnePlus a annoncé ses premières sorties téléphoniques en mai. Les OnePlus 7 et 7 Pro ont été dévoilés le 14 mai, le OnePlus 6 recevant sa grande annonce le 16 mai.

Sur la base de cela et des détails de la fuite de la gamme OnePlus 8 jusqu’à présent, nous prévoyons une autre annonce en mai de cette année.

Le 3 mars, cependant, Ishan Agarwal, un responsable fiable, a noté que la gamme OnePlus 8 serait lancée le ou vers le 14 avril, suggérant que les téléphones arriveraient sur le marché un mois plus tôt que prévu.

Plus de prix que jamais

Source: @OnLeaks

Parlons maintenant du prix. L’un des principaux avantages des téléphones OnePlus a toujours été les prix incroyablement bas, mais année après année, OnePlus avait eu tendance à augmenter le coût de ses téléphones.

Prix ​​de départ OnePlus 5 – 479 $

Prix ​​de départ OnePlus 6 – 529 $

Prix ​​de départ du OnePlus 7 Pro – 669 $

Voyez ce que nous voulons dire?

Nous nous attendons à ce que le OnePlus 8 Pro coûte environ 700 $, les 8 et 8 Lite étant plus abordables. Le fait d’avoir trois niveaux de prix parmi lesquels choisir les clients devrait réduire la piqûre d’une autre hausse des prix pour le 8 Pro, mais il reste à voir si OnePlus vendra les trois modèles aux États-Unis ou non.

Jusqu’à présent, la seule chose que nous avons entendue dans ce sens est que le OnePlus 8 ordinaire sera vendu sur Verizon avec la prise en charge du réseau 5G du transporteur.

Le OnePlus 7T est toujours un excellent achat

Source: Android Central

Nous sommes indéniablement ravis d’en savoir plus sur l’ensemble de la gamme OnePlus 8, mais cela ne signifie pas que le OnePlus 7T n’est pas pertinent. En fait, si vous magasinez pour un nouveau téléphone Android en ce moment, le 7T continue d’être l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir.

Le 7T a un fantastique écran AMOLED à 90 Hz, le processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm et un système de caméra arrière triple qui fonctionne assez bien. Il y a aussi une saine RAM de 8 Go, 128 Go de stockage interne et une batterie fiable de 3800 mAh avec l’excellente charge rapide de 30 W de OnePlus.

Bien sûr, vous pouvez attendre un peu plus longtemps pour voir comment les OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro se révèlent, mais vous pouvez également prendre un 7T en ce moment et soyez assuré que ce sera un téléphone fiable pour les années à venir.

Produit phare de Killer

OnePlus 7T

Toujours l’une des meilleures offres

Même avec la nouvelle gamme OnePlus 8 à l’horizon, le OnePlus 7T continue d’être un sacré téléphone Android. Entre son écran AMOLED à 90 Hz, son processeur Snapdragon 855+ et sa configuration à trois caméras, le 7T offre une valeur folle à un prix avec lequel vous ne pouvez pas vous disputer.

