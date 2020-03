OnePlus 8 arrivera probablement à Verizon

91Mobiles

Le OnePlus 8 est probablement au coin de la rue, et de nombreuses rumeurs et fuites se sont produites. Les dernières rumeurs proviennent d’un récent démontage de l’APK effectué par les développeurs XDA, qui révèle qu’un OnePlus 8 pour Verizon est probablement en préparation.

Le démontage en question était de la dernière version 4.3.3 de OnePlus Launcher. Cette mise à jour a atterri dans le Play Store plus tôt dans la journée et a inclus quelques changements esthétiques, notamment la possibilité de masquer les étiquettes d’icônes sur l’écran d’accueil et l’ajout d’un thème noir AMOLED pour la tablette OnePlus.

Ce que les utilisateurs n’auraient pas vu à la surface, ce sont plusieurs éléments de preuve profondément ancrés dans le code du lanceur qui pointent vers une variante de OnePlus 8 Verizon. Cela inclut une nouvelle chaîne référençant un dossier Verizon, une méthode appelée «isVerizon» dans la classe «SkuHelper» qui renvoie vrai si le type de logiciel est «Verizon», et une instruction switch dans la classe DeviceHelper qui répertorie explicitement «OnePlus8VZW» à côté de « OnePlus8TMO ”et autres variantes possibles.

Si cela est vrai et qu’il y aura un modèle OnePlus 8 Verizon, cela signifie également que l’appareil vantera le support de mmWave 5G et pas seulement sous-600 MHz. Nous ne pouvons évidemment pas le vérifier avec certitude, mais cela n’a de sens que si Verizon ne prend en charge que les connexions mmWave 5G pour l’instant.

Maintenant, quelle que soit la solidité des preuves, rien de tout cela n’est une information officielle, et tout peut changer d’ici à la date de lancement de l’appareil. Bien qu’une variante de OnePlus 8 Verizon semble assez prometteuse, nous devrions toujours prendre les rumeurs et les fuites avec un grain de sel.