OnePlus 8 Pro contre iPhone 11 Pro Max

OnePlus a lancé cette semaine ses nouveaux smartphones phares, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, offrant des spécifications et des fonctionnalités haut de gamme à un prix moins cher que bon nombre de ses concurrents.

Nous avons mis la main sur l’un des appareils OnePlus 8 Pro et avons pensé voir comment il se mesurerait à l’iPhone 11 Pro Max dans notre dernière vidéo YouTube.

Il existe quelques modèles à différents prix, mais pour notre vidéo, nous comparons le OnePlus 8 Pro à 899 $ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, plus une jolie couleur “glacial” exclusive, à la plupart comparable à 1249 $ ‌iPhone 11 Pro Max‌ avec 4 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui représente une prime de 350 $.



Les deux smartphones sont attrayants, bien conçus et ont un look premium. Le OnePlus 8 Pro dispose d’un dos givré un peu comme l’iPhone 11 Pro, et il a l’air attrayant dans la nuance vert glacial. OnePlus prend un avantage sur Apple en ce qui concerne les couleurs amusantes, car Apple est plutôt conservateur avec sa gamme Pro.



Le 11 Pro et le OnePlus 8 ont tous deux de gros bosses de caméra à l’arrière. Apple est dans une forme carrée abritant des caméras à triple objectif, tandis que OnePlus a opté pour une bosse verticale qui se trouve au milieu du smartphone. Il dispose également d’un appareil photo à triple objectif.

Sur le côté, le OnePlus 8 Pro dispose d’un curseur d’alerte qui peut être basculé entre silencieux, vibration et sonnerie activée, une option de plus que l’iPhone fournit avec ses options de vibration et de sonnerie activée.



Le OnePlus 8 Pro dispose d’un écran de 6,7 pouces, qui est juste un peu plus grand que l’écran de 6,5 pouces du 11iPhone 11 Pro Max‌. Il s’agit d’un écran OLED avec une date de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 3168 x 1440. Apple n’a pas encore apporté de taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’iPhone, mais il y a eu des rumeurs d’un écran de 120 Hz sur l’iPhone depuis que Apple a ajouté la fonctionnalité à l’iPad Pro.

Le dernier smartphone phare de Samsung, le S20 Ultra, a également un écran de 120 Hz mais l’a limité à seulement 1080p. Le nouveau OnePlus 8 Pro prend en charge 120 Hz à la pleine résolution de l’écran, mais au prix d’une certaine autonomie de la batterie.

Le OnePlus 8 Pro n’a rien à voir avec le système de caméra True Depth ou Face ID, il n’y a donc qu’une seule découpe de caméra perforée à l’avant sur le côté droit, et sinon, tout est affiché.



Sans Face ID, le OnePlus 8 Pro utilise un capteur optique d’empreintes digitales, qui est intégré à l’écran et semble fonctionner correctement. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur la technologie du capteur optique d’empreintes digitales, mais si c’est une fonctionnalité en développement, ce n’est pas quelque chose que nous attendons dans la gamme 2020 ‌iPhone‌.

Cette année, le chargement sans fil est une nouveauté du OnePlus 8 Pro, une fonctionnalité que les iPhones ont depuis des années. Il prend en charge une charge sans fil rapide de 30 W avec un chargeur de 70 $, ce qui signifie qu’il peut être chargé de 0 à 50% en environ 30 minutes (tout autre chargeur Qi est de 5 W, cependant). Un adaptateur secteur 30W est inclus pour une charge filaire rapide. Le ‌iPhone 11 Pro Max‌ est limité à une charge sans fil de 7,5 W tandis que la charge rapide filaire nécessite un câble Lightning vers USB-C et un adaptateur secteur 18 W +.

L’autonomie de la batterie entre les deux téléphones n’est pas trop différente. Le honeiPhone 11 Pro Max‌ possède une batterie de 3969 mAh et le OnePlus 8 Pro une batterie de 4500 mAh.

En ce qui concerne la qualité de l’appareil photo, le OnePlus 8 Pro prend généralement du retard sur les autres fabricants de smartphones, et Apple est généralement en tête du peloton, mais OnePlus semble s’être quelque peu amélioré. Cette année, le OnePlus 8 Pro comprend un appareil photo grand angle 48 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle 48 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un appareil photo profondeur 5 mégapixels.



Nous ne pouvons tester que dans la maison à l’heure actuelle, nous n’avons donc pas plongé profondément dans l’appareil photo, mais le OnePlus 8 Pro est plus à égalité avec le ‌iPhone‌. La plupart du temps, les images de l’iPhone sont toujours plus naturelles, mais OnePlus fait un meilleur travail avec une qualité d’image ultra grand angle et certaines photos en mode portrait sont plus belles.



Le OnePlus 8 Pro est toujours à la traîne en ce qui concerne la photographie en basse lumière (comme l’éclairage intérieur), mais les images en mode nuit à exposition plus longue sont comparables aux images en mode nuit du ‌iPhone‌. Il existe également un mode photo macro, qui fonctionne bien et capture des images avec beaucoup de détails.



Les smartphones haut de gamme sont tous si rapides maintenant qu’il n’est plus utile de comparer les performances, et le OnePlus 8 Pro et le ‌iPhone 11 Pro Max‌ fonctionnent à un niveau attendu d’un smartphone premium.

Même si le OnePlus 8 Pro est en mesure d’offrir un ensemble de fonctionnalités comparables à l’iPhone 11 Pro Max‌, le système d’exploitation est un facteur énorme lors de l’achat d’un smartphone. Une personne au cœur de l’écosystème iOS (comme beaucoup d’entre nous ici à MacRumors) ne va pas passer à Android, et il en va de même pour les utilisateurs d’Android qui sont habitués à ce système d’exploitation.

Le OnePlus 8 Pro et le ‌iPhone 11 Pro Max‌ sont tous deux d’excellents smartphones, et si vous êtes dans l’écosystème Android, le nouvel appareil de OnePlus vaut le détour. Si vous êtes quelqu’un sans préférence pour le système d’exploitation, le OnePlus 8 Pro est un concurrent solide de l’iPhone qui a beaucoup à offrir à un prix inférieur.

