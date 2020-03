OnePlus 8 Pro devrait offrir une charge sans fil inversée de 30 W

91Mobiles

Nous avons vu plusieurs fuites de la série OnePlus 8 au cours des derniers mois, avec une fenêtre de sortie potentielle à venir cette semaine. Maintenant, il semble que quelques détails clés supplémentaires soient à venir.

Le pronostiqueur adolescent Ishan Agarwal a rapporté que le OnePlus 8 Pro recevra une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil inversée de 30 W. L’ancienne solution signifie qu’elle sera liée à la série Xiaomi Mi 10 pour la solution de charge sans fil la plus rapide. Et il devrait également être lié à la solution de charge filaire actuelle de OnePlus.

En ce qui concerne les OnePlus 8 et 8 Pro haut de gamme, vous savez déjà qu’ils obtiendront un affichage de perforation de 120 Hz. Le 8 Pro comportera à coup sûr une prise en charge double 5G et bénéficiera également d’une prise en charge de charge sans fil inversée de 30 W. Oui, à la fois normal et inversé. Https: //t.co/Kv7jtVuYO7

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 mars 2020

Mais c’est l’ajout apparent de la charge sans fil inversée de 30 W qui a attiré notre attention. Nous sommes très sceptiques quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur le OnePlus 8 Pro, car la vitesse de chargement sans fil inversée la plus rapide du marché en ce moment est la solution 10W du Mi 10. Ainsi, OnePlus offrirait un bond de vitesse de charge considérable par rapport à la prochaine solution la plus rapide – un peu inhabituel alors qu’ils n’avaient pas encore offert cette fonctionnalité auparavant.

L’ajout d’une charge sans fil inversée de 30 W a également des implications sur l’endurance du OnePlus 8 Pro, car cela signifie que votre téléphone pourrait être vidé en quelques minutes en chargeant l’appareil d’un ami. Néanmoins, Agarwal a un assez bon bilan en matière de fuites pour la plupart, alors espérons que le nouveau téléphone aura une grosse batterie pour aller avec la vitesse de chargement inverse plus rapide.

Agarwal et 91Mobiles disent également que les téléphones recevront un affichage à 120 Hz. Ce n’est pas surprenant du tout, car OnePlus a précédemment confirmé que la série serait livrée avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 2020. Mais j’espère que le modèle standard obtient également le taux de rafraîchissement le plus élevé. Les sources indiquent également que la série OnePlus 8 aura une prise en charge 5G bimode (SA / NSA).

Qu’aimeriez-vous voir d’autre des téléphones OnePlus 8? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!