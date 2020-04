OnePlus 8 Pro obtient la mise à jour Oxygen OS 10.5.5 avec un correctif pour une teinte d’affichage verte

Forums de la communauté OnePlus

La semaine dernière, nous avons signalé qu’un groupe d’utilisateurs de OnePlus 8 Pro rencontrait des problèmes avec les écrans de leur téléphone. Le seul problème qu’ils semblent tous avoir en commun est celui d’une teinte verte qui apparaît à un taux de rafraîchissement élevé et à des paramètres de luminosité faibles. Le problème est similaire à celui auquel les utilisateurs du Samsung Galaxy S20 Ultra étaient confrontés plus tôt. Alors que Samsung a corrigé sa faille, une nouvelle mise à jour pour le OnePlus 8 Pro apporterait une correction partielle.

Le téléphone reçoit maintenant la mise à jour Oxygen OS 10.5.5 dans le monde entier. Le journal des modifications du nouveau logiciel OTA ne dit pas vraiment qu’il corrige la teinte verte et d’autres problèmes d’affichage, mais les gens d’Android Police affirment qu’après la mise à jour, l’affichage ne se teinte plus de vert à de faibles niveaux de luminosité.

Pourtant, la publication note que l’affichage du OnePlus 8 Pro ne semble pas comparable à celui du OnePlus 7 Pro ou du OnePlus 7T.

Le journal des modifications de OnePlus mentionne qu’il a «optimisé les effets d’affichage». Malheureusement, c’est une déclaration assez vague et n’inspire pas vraiment confiance à tous ceux qui sont assis avec de nouveaux OnePlus 8 Pros dans leurs poches.

Néanmoins, c’est toujours une bonne idée de garder vos téléphones à jour, nous vous conseillons donc de télécharger la dernière version d’Oxygen OS pour toutes les améliorations qu’elle apporte.

Voici le changelog complet:

Mise à jour Oxygen OS 10.5.5 pour OnePlus 8 Pro

Système

Sensibilité tactile optimisée sur les bords de l’écran Optimisation des effets d’affichage Amélioration de la fluidité de la vidéo Résolution des problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Batterie

Expérience d’interaction simplifiée pour le mode Bedtime

Caméra

Amélioration de la précision de la balance des blancs et de la mise au point dans un environnement sombre Amélioration de la fluidité et de la stabilité

Réseau

Activé Grèce Vodafone VoWiFi (UE uniquement) Amélioration de la stabilité des données mobiles et de la transmission Wi-Fi

Si vous continuez à rencontrer des problèmes d’affichage sur votre OnePlus 8 Pro même après cette mise à jour, vous pouvez nous écrire dans la section commentaires ci-dessous et nous nous en occuperons avec OnePlus. Pour en savoir plus sur les mises à jour OnePlus 8 et 8 Pro, rendez-vous sur notre page de mise à jour logicielle dédiée et consultez toutes les dernières informations.