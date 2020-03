OnePlus 8 Pro pourrait emprunter les caméras de son compagnon

91Mobiles

Les téléphones OnePlus ont parfois tendance à emprunter des fonctionnalités et / ou des éléments de conception à un partenaire stable Oppo, et il semble que le OnePlus 8 Pro ne sera pas différent.

Selon Pricebaba et l’adolescent Ishan Agarwal, le OnePlus 8 Pro gagnera le même appareil photo principal 48MP et le capteur ultra-large 48MP que l’Oppo Find X2 Pro. Cela signifie que nous examinons respectivement le capteur IMX689 et la caméra ultra-large IMX586.

# OnePlus8Pro pour inclure 48MP IMX689 comme capteur principal (F / 1.78), 48MP IMX586 Ultra-Wide (F / 2.2) et 120 ° FOV. Téléobjectif 8MP (F / 2,44) avec zoom optique 3X et numérique 30X + filtre couleur 5MP. Nouveau mode Portrait de nuit, vidéo «3-HDR», effets cinématiques et meilleur OIS! https://t.co/2EfheWwNr8 pic.twitter.com/kVfZcfk5BQ

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 29 mars 2020

L’IMX689 est sans doute le capteur de caméra le plus performant de Sony en ce moment, offrant des pixels individuels plus grands que les autres capteurs 48MP, 64MP et 108MP. Les capacités remarquables incluent des prises de vue en pixels équivalentes à un appareil photo 12MP 2,24 microns et la mise au point automatique tout pixel pour une mise au point plus rapide et plus précise.

Mais l’appareil photo ultra-large 48MP IMX586 serait également un ajout bienvenu, et devrait fournir de meilleurs clichés ultra-larges dans des conditions de faible luminosité en raison du binning des pixels.

En d’autres termes, le OnePlus 8 Pro pourrait avoir sur le papier des caméras principales et ultra-larges de premier plan lors de sa sortie. Espérons que le logiciel de la caméra OnePlus fasse également un grand bond, car cela a généralement été le talon d’Achille de l’entreprise.

Pour ce que ça vaut, notre propre David Imel pensait que l’Oppo Find X2 Pro avait des caméras “merveilleuses” lorsqu’il a examiné le téléphone plus tôt ce mois-ci. Plus précisément, David a déclaré que l’appareil photo principal offrait d’excellentes couleurs, détails et netteté. Mais il a également fait l’éloge de l’appareil photo ultra-large de 48 mégapixels, affirmant que les couleurs et la netteté étaient «assez bonnes» et qu’il montrait peu de distorsion.

Les autres appareils OnePlus 8 Pro signalés comprennent un téléobjectif 8MP 3x avec zoom numérique 30x et un «filtre couleur» 5MP. Agarwal ajoute que le téléphone offrira également un mode Portrait de nuit et une vidéo «3-HDR».

Pensez-vous que le OnePlus 8 Pro offrira une qualité d’image de premier ordre en 2020? Donnez-nous votre avis ci-dessous!