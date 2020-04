OnePlus 8 Pro vs OnePlus 7T Pro – La hausse des prix est-elle justifiée?

Le OnePlus 8 Pro est le téléphone le plus cher de la société. Il commence à 899 $, soit 200 $ de plus qu’un OnePlus 7 Pro ou le 7T Pro lancé sur des marchés en dehors des États-Unis. Même la McLaren Edition 5G 7T Pro ne coûte que 799 $. Compte tenu de l’augmentation des prix, vous espérez que suffisamment de choses ont changé pour que cela vaille la peine de dépenser l’argent supplémentaire. Heureusement, il existe quelques améliorations notables qui semblent justifier un prix plus élevé, bien qu’il existe également des attributs moins dignes d’éloges. Passons en revue tout ce qui a changé et essayons de donner un sens à tout cela.

Du point de vue du design, il y a une nette ressemblance familiale, mais ces deux téléphones se sentent très différents dans la main. Le OnePlus 8 Pro est plus grand, une nuance plus étroite et aussi un peu plus léger, il ne semble donc pas si lourd à tenir. Bien qu’il ressemble de loin, le relief de l’appareil photo est beaucoup plus important sur le téléphone plus récent. Heureusement, le curseur d’alerte est plus petit et moins sujet aux changements accidentels. La lunette autour du bas de l’écran est toujours légèrement plus petite, mais la partie supérieure est maintenant interrompue par une découpe de perforation – disparaît la caméra selfie pop-up motorisée des deux dernières générations, pour le meilleur ou pour le pire.

Ce qui me contrarie le plus dans la conception du 8 Pro, ce sont les courbes les plus agressives de chaque côté de l’écran. Ils créent un décalage de couleur hors angle que je ne suis jamais en mesure d’ignorer, mais certaines personnes peuvent trouver cela plus agréable. En termes de finition, je dois dire que cette option de couleur Glacial Green est probablement la meilleure que j’aie jamais vue sur un téléphone, et je connais d’autres personnes qui pensent de la même manière le bleu ultramarine vif. Le verre dépoli mat est parfait pour masquer les empreintes digitales et les taches, et il apparaît magnifiquement sous la bonne lumière. Cela résume les différences externes significatives, mais qu’en est-il des internes?

Spécifications

Les fonctionnalités que vous attendiez

Il y a deux ajouts clés au OnePlus 8 Pro que les fans et les critiques réclament depuis longtemps – la charge sans fil et une cote IP. L’excuse pour ne pas inclure la charge sans fil a toujours été que la société ne voulait pas introduire une méthode de charge beaucoup plus lente que sa solution de charge rapide filaire. Que vous l’achetiez ou non (la réduction des coûts a sûrement quelque chose à voir avec cela), le OnePlus 8 Pro a surpris beaucoup en se lançant avec une charge sans fil incroyablement rapide. Warp Charge (anciennement Dash Charge) a été capable de produire 30 W au cours des deux dernières générations et maintenant sa solution sans fil correspond à cela, tant que vous déboursez 70 $ pour le chargeur propriétaire.

Bien que OnePlus ait affirmé que le 7T Pro et d’autres téléphones récents étaient intégrés à l’eau et à la poussière, ils n’avaient toujours pas d’indice IP officiel. C’était encore une fois une mesure de réduction des coûts car la certification n’est pas gratuite, mais OnePlus a finalement cédé. Le 8 Pro a un indice de protection IP68, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans de l’eau à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et est complètement étanche à la poussière, et c’est en ligne avec tous les autres téléphones phares concurrents. Quiconque ajoute vraiment au prix du téléphone est une supposition, mais c’est autre chose à cocher la liste des demandes de fonctionnalités matérielles.

L’autre raison pour laquelle c’est si cher

Bien que ces deux fonctionnalités soient quelque peu responsables de la hausse des prix, il y a autre chose qui mérite beaucoup plus de blâme: le chipset. Chaque téléphone lancé jusqu’à présent avec un processeur Qualcomm et un modem 5G a été plus cher que son équivalent LTE uniquement, mais la différence avec le Snapdragon 865 est que la 5G est obligatoire. Le modem X55 5G n’est pas négociable, ce qui signifie que tout OEM souhaitant équiper son téléphone de la puce phare de 2020 n’a d’autre choix que de faire le tout avec la 5G, ce qui a un coût important.

C’est pourquoi LG a confirmé que son prochain gros téléphone – le tout nouveau Velvet – utilisera la plate-forme mobile Snapdragon 765 moins chère avec son modem 5G inclus, et il a été dit que Google avait pris la même décision pour le Pixel 5. Vous pourriez argumenter que OnePlus aurait dû opter pour le SoC plus économique du OnePlus 8, mais les consommateurs n’attendraient rien de moins que le meilleur du modèle Pro, de sorte que le 865 était le seul choix réaliste. Pourtant, lorsque vous comparez le PDSF de 899 $ de la variante de base, il est toujours beaucoup moins cher qu’un Galaxy S20 + de même type (1200 $).

Quoi de neuf?

Depuis que la caméra contextuelle a disparu, cela signifie un tout nouvel écran avec une découpe de caméra perforée. Il est légèrement plus grand à 6,78 pouces (vs 6,67 pouces), et il a l’air encore mieux. OnePlus a vraiment introduit des écrans à 90 Hz dans le courant dominant, et maintenant le 8 Pro ajoute 30 Hz de plus. Même si le saut de 90 à 120 Hz n’est pas aussi frappant que la différence entre 60 et 90 Hz, il est toujours préférable d’avoir le taux de rafraîchissement le plus élevé possible. La luminosité de l’écran atteint également 1300 nits, bien plus élevée que la génération précédente, et il dispose désormais d’une fonction d’adaptation des couleurs semblable à True Tone sur iPhone ou Ambient EQ sur Pixel.

Le lanceur OnePlus remplace enfin l’étagère par le flux Google Discover.

Les appareils photo n’ont pas toujours été le point fort de OnePlus, mais de réels progrès ont été réalisés avec les modèles récents. Le capteur principal 48MP (Sony IMX586) utilisé dans le OnePlus 7T a été réorienté pour l’ultra large sur le 8 Pro, qui obtient à la place le nouveau capteur Sony 689 plus grand, toujours 48MP mais 1 / 1,4 ”. Ces deux appareils photo sont capables de prendre des photos très attrayantes, comme Ryne l’a expliqué dans notre critique, mais ils sont peut-être un peu lourds sur le traitement. Le nouveau téléobjectif est une déception, cependant – bien qu’il soit plus net qu’auparavant, il produit des résultats plutôt flous le plus souvent. Bien que le OnePlus 8 plus petit ait une caméra macro dédiée, les prises de vue super rapprochées du 8 Pro prises en mode macro en utilisant l’ultra-large sortent beaucoup mieux. La dernière mise à niveau de la caméra est l’ajout nouveau et curieux d’une caméra à filtre couleur qui ne semble pas faire quoi que ce soit que vous ne pouvez pas déjà faire avec les filtres Instagram. Mais bon, il est bon de dire que vous avez quatre caméras, même si deux d’entre elles ne sont pas extrêmement utiles. La caméra frontale a une ouverture légèrement plus grande mais reste inchangée.

Parmi les autres améliorations notables, citons la batterie, qui, en plus de pouvoir se charger sans fil, a également une capacité supérieure de 425 mAh et offre une excellente autonomie de la batterie, parfois jusqu’à deux jours. Le scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran est aussi rapide que jamais et dispose désormais d’une plus grande zone d’action, et la connectivité est renforcée avec WiFi 6 et Bluetooth 5.0. SBC a été ajouté à la liste des codecs audio pris en charge qui incluaient déjà aptX, aptX HD, LDAC et AAC.

Vaut-il l’argent?

Dans l’ensemble, le OnePlus 8 Pro représente une expérience de smartphone raffinée qui dépasse tout ce que l’entreprise a présenté auparavant. Bien sûr, c’est plus cher, mais cela dépend en partie de l’état des processeurs Qualcomm haut de gamme en 2020. Si vous voulez acheter un OnePlus 8 Pro mais n’avez pas l’intention d’utiliser la 5G, vous serez naturellement fâché d’avoir pour payer une prime pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin, mais il en sera de même pour de nombreux smartphones phares qui sortiront cette année.

En dehors de cela, la hausse des prix peut s’expliquer par l’ajout de fonctionnalités significatives telles que la charge sans fil rapide et un indice de protection IP68, sans parler d’autres éléments haut de gamme tels que l’excellent affichage, des caméras décentes et un design raffiné . Lorsque vous comparez la liste des spécifications au 7T Pro et regardez le prix, il n’est pas difficile de voir pourquoi le téléphone est considérablement plus cher et le comparer à ses rivaux récemment sortis tels que le Samsung Galaxy S20 + s’avère également favorable pour OnePlus. C’est le téléphone le plus cher que l’entreprise ait jamais fabriqué, mais c’est aussi le meilleur, donc si vous pouvez vous permettre de payer 900 $ pour cela, vous ne le regretterez probablement pas.