OnePlus 8 Pro vs OPPO Find X2 Pro: Lequel devriez-vous acheter?

Le OnePlus 8 Pro offre toutes les fonctionnalités que les fans demandent depuis plusieurs années. L’appareil dispose du dernier matériel interne et d’un superbe écran QHD + AMOLED de 120 Hz qui est l’un des meilleurs sur n’importe quel téléphone aujourd’hui. Ensuite, il y a une charge filaire et sans fil de 30 W, une résistance à l’eau IP68, d’énormes mises à niveau de la caméra et le meilleur logiciel sur n’importe quel téléphone Android aujourd’hui.

899 $ chez OnePlus

Avantages

Incroyable écran QHD + AMOLED 120 Hz

Jeu de puces Snapdragon 865 avec 5G

Charge sans fil 30 W

Résistance à l’eau IP68

Mises à jour passionnantes

Logiciel propre avec mises à jour régulières

Le Find X2 Pro possède le même magnifique panneau AMOLED 120 Hz et le même excellent matériel interne. Vous obtenez également des appareils photo fantastiques qui incluent un objectif zoom 13MP qui offre un zoom hybride 10x, une caméra frontale 32MP et une charge filaire 65W. ColorOS a parcouru un long chemin au cours des 12 derniers mois et est enfin agréable à utiliser. Le principal inconvénient est que vous ne pouvez pas acheter le téléphone aux États-Unis.

1 099 £ chez Carphone Warehouse

Avantages

Incroyable écran QHD + AMOLED 120 Hz

Jeu de puces Snapdragon 865 avec 5G

Charge filaire 65 W

Résistance à l’eau IP68

Appareils photo incroyables avec zoom hybride 10x

Les inconvénients

Cher

Pas de charge sans fil

Non disponible aux États-Unis

OnePlus et OPPO sont tous deux la propriété de BBK, et en tant que tels, les deux sociétés utilisent les mêmes pièces. Cela devient immédiatement clair une fois que vous regardez le matériel de ces deux téléphones. Chaque fabricant a toujours sa propre identité, et il existe quelques points de différenciation entre les deux appareils. Voyons donc quel produit phare vous devriez acheter en 2020.

Vous ne trouverez pas deux téléphones plus similaires

Source: Daniel Bader / Android Central

Le OnePlus 8 Pro et l’OPPO Find X2 sont essentiellement les mêmes téléphones. Tout ce que vous devez faire est de regarder les spécifications ci-dessous pour voir à quel point elles sont similaires en ce qui concerne le matériel interne. En effet, OPPO et OnePlus appartiennent au conglomérat chinois BBK.

En fait, tous les téléphones OnePlus vendus dans le monde sont fabriqués dans une usine OPPO à Dongguan, en Chine. En raison de son échelle, OPPO dicte essentiellement les spécifications des téléphones OnePlus, et cela est le cas depuis un certain temps maintenant. OPPO achète les composants et gère la fabrication pour OnePlus, mais les deux sociétés ont leur propre philosophie en ce qui concerne leurs produits phares, et c’est là que nous voyons une différence.

OnePlus 8 Pro

OPPO Find X2 Pro

Système opérateur

Android 10

OxygenOS 10

Android 10

ColorOS 7.1

Afficher

Fluide AMOLED de 6,7 pouces

3168×1440 (19,8: 9)

HDR10 +

Verre Gorilla 3D

6,7 pouces 120Hz Ultra Vision AMOLED

3168×1440

Verre Gorilla 6

Chipset

Snapdragon 865

1 x 2,84 GHz A77

3 x 2,42 GHz A77

4 x 1,80 GHz A55

7nm

Snapdragon 865

1 x 2,84 GHz Kryo 585

3 x Kryo 585 2,42 GHz

4 x 1,80 GHz Kryo 585

Adreno 650

7nm

RAM

8 Go / 12 Go LPDDR5

12GB LPDDR5

Espace de rangement

128 Go / 256 Go UFS3.0

512GB UFS3.0

Emplacement MicroSD

Non

Non

Caméra arrière 1

48 MP, f / 1,78, 1,12 um

PDAF omnidirectionnel tout pixel

OIS, 4K à 60fps

48MP (IMX689), f / 1,7, 1 / 1,4 pouces

PDAF omnidirectionnel tout pixel

Double OIS, 4K à 60fps

Caméra arrière 2

8 MP, f / 2,4

1.0um, OIS, téléobjectif

Zoom hybride 3x

13MP, f / 3.0

OIS, téléobjectif

Zoom hybride 10x, zoom numérique 60x

Caméra arrière 3

48MP, f / 2.2

grand angle, 119 ° FoV

48MP (IMX586), f / 1.7, 1/2 pouce

grand angle, 120 ° FoV

Caméra arrière 4

Filtre couleur 5MP

Non

Caméra frontale

16 MP, f / 2,4

Vidéo 1080p, mise au point fixe

32MP (IMX616), f / 2.4

Vidéo 1080p

Connectivité

5G NSA, Sub-6

Wi-Fi 6 2×2 MIMO

Bluetooth 5.1, NFC

AptX HD, A-GPS

5G NSA, Sub-6

Wi-Fi 6 2×2 MIMO

Bluetooth 5.1, NFC

A-GPS, Beidou

l’audio

USB-C

Haut-parleurs stéréo

USB-C

Haut-parleurs stéréo

Batterie

4510mAh

Non amovible

4260mAh (2 * 2130mAh)

Non amovible

Mise en charge

USB-C 3.1

Charge de distorsion 30T (5V / 6A)

Warp Charge 30 sans fil (20 V / 1,5 A)

USB-C

65W SuperVOOC 2.0

10V / 6.5A

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Empreinte digitale à l’écran (optique)

Empreinte digitale à l’écran (optique)

Dimensions

165,3 x 74,3 x 8,5 mm

199g

165,2 x 74,4 x 8,8 mm

217g

Couleurs

Noir onyx, vert glacial, bleu outremer

Céramique noire, cuir vegan orange

Tout d’abord, parlons un peu du matériel. La fonction de sélection sur les deux appareils est l’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Les deux appareils utilisent exactement le même panneau AMOLED fabriqué par Samsung, et ils offrent tous deux un taux de rafraîchissement de 120 Hz à la résolution QHD +. Un autre point commun entre les deux appareils est les bords à double courbure pour l’écran et la découpe de perforation qui se trouve sur le côté gauche.

Le panneau AMOLED en lui-même est magnifique, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz fait une énorme différence dans l’utilisation quotidienne. Le logiciel sur les deux téléphones a été optimisé pour tirer pleinement parti du taux de rafraîchissement élevé, et cela signifie essentiellement que ce sont deux des meilleurs téléphones à utiliser en ce moment. Côté matériel, les deux téléphones sont alimentés par le Snapdragon 865 et disposent des derniers modules RAM LPDDR5, de la connectivité Wi-Fi 6 et 5G, du son stéréo et de la résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Source: Alex Dobie / Android Central

Bien que le matériel interne soit largement identique sur les deux téléphones, ce n’est pas le cas avec la conception à l’arrière. Le Find X2 Pro est disponible dans une option en cuir végétalien orange dynamique qui est différente de la plupart des téléphones sur le marché aujourd’hui. Le cuir végétalien offre une bien meilleure prise en main contre les téléphones à support en verre, et l’option de couleur orange fait ressortir l’appareil. Le OnePlus 8 Pro est également disponible dans des options de couleurs attrayantes, avec la variante Glacial Green, en particulier, magnifique.

Les deux téléphones sont dotés du matériel le plus récent, d’écrans lisses à 120 Hz et de superbes designs.

Il y a plus de différences entre les deux appareils au fur et à mesure que nous descendons dans la fiche technique. Le OnePlus 8 Pro est livré avec une batterie plus grande de 4 510 mAh, tandis que le Find X2 Pro propose une batterie de 4 260 mAh. Le OnePlus 8 Pro a une charge filaire et sans fil de 30 W, et le Find X2 Pro est limité à la charge filaire – mais il a une charge rapide de 65 W. Le Find X2 Pro est plus épais d’un millimètre pour l’option cuir végétalien et pèse 18g de plus que le OnePlus 8 Pro, même s’il a une batterie plus petite.

Cela dit, le Find X2 Pro prend clairement les devants en ce qui concerne l’appareil photo, avec le téléphone doté d’un objectif zoom 13MP qui offre un zoom numérique 60x et un zoom hybride 10x. L’objectif principal 48MP est le même sur les deux appareils, et les deux appareils disposent également d’un deuxième objectif grand angle 48MP qui offre le même calibre de photos mais avec un champ de vision de 120 degrés plus large. L’objectif zoom est le différenciateur ici, avec le Find X2 Pro offrant un système de périscope pouvant aller jusqu’à 60x.

Dans l’ensemble, le Find X2 Pro fait un meilleur travail de traitement d’image, le réglage OPPO fournissant d’excellentes photos dans la plupart des scénarios.

Source: Daniel Bader / Android Central

Avec les téléphones partageant tant de fonctionnalités matérielles, le principal point de différenciation entre le Find X2 Pro et le OnePlus 8 Pro se résume au logiciel. Le Find X2 Pro dispose de l’interface utilisateur ColorOS d’OPPO, et bien qu’il ait apporté de nombreux changements positifs avec la dernière itération de la peau, il n’est pas comparable à OxygenOS de OnePlus. OxygenOS est devenu le meilleur skin tiers sur Android, et sa capacité à fournir une interface propre tout en offrant de nombreuses personnalisations est inégalée.

Au final, le OnePlus 8 Pro offre une meilleure expérience logicielle et coûte moins cher.

Il y a ensuite la question de la disponibilité. Find X2 Pro d’OPPO est limité aux marchés asiatiques et à quelques pays de l’ouest, comme le Royaume-Uni, vous ne pourrez donc pas acheter le téléphone en Amérique du Nord. OnePlus, quant à lui, vend ses appareils sur la plupart des marchés mondiaux. Le Find X2 Pro est disponible en une seule variante avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage qui coûte 1099 £ (1360 $) au Royaume-Uni. Pour un certain contexte, l’option 12 Go / 256 Go du OnePlus 8 Pro est vendue au Royaume-Uni pour 899 £ (1110 $). Bien sûr, le Find X2 Pro a le double de stockage, mais 250 $, c’est beaucoup à payer pour 256 Go de stockage UFS 3.0.

Essentiellement, le OnePlus 8 Pro dispose d’un logiciel plus propre avec plus d’options de personnalisation que le Find X2 Pro, et il est beaucoup plus abordable, avec l’option 8 Go / 128 Go disponible pour 899 $ aux États-Unis, ce qui en fait une grande valeur dans le contexte de 2020 fleurons.

OxygenOS donne au OnePlus 8 Pro un avantage distinct

Source: Daniel Bader / Android Central

Choisir entre le OnePlus 8 Pro et le Find X2 Pro se résume à votre lieu de résidence. Le Find X2 Pro n’est pas officiellement disponible en Amérique du Nord, ce qui fait du OnePlus 8 Pro le choix par défaut. Mais si vous vivez dans un pays où les deux téléphones sont officiellement disponibles, il y a quelques points à considérer.

Le OnePlus 8 Pro coûte moins cher et est disponible dans le monde entier, ce qui en fait le choix par défaut.

Le Find X2 Pro prend de meilleures photos, et bien qu’il ait une charge filaire de 65 W, il n’a pas de charge sans fil. Le logiciel s’est beaucoup amélioré depuis les années précédentes, mais il y a encore une courbe d’apprentissage ici. Le OnePlus 8 Pro coûte un peu moins cher, a un bien meilleur logiciel, une charge sans fil de 30 W et des mises à jour rapides.

Ce qui scelle finalement l’accord en faveur du OnePlus 8 Pro, c’est le coût. Il commence à 899 $, et c’est un vol quand on considère les fonctionnalités proposées. Il est également disponible sur la plupart des marchés mondiaux, et le fait que vous obteniez un logiciel propre avec des mises à jour régulières et des caméras décentes en fait le produit phare à battre en 2020.

Roi de la performance

OnePlus 8 Pro

Le fleuron idéal en 2020

Le OnePlus 8 Pro coche toutes les bonnes cases: il dispose du matériel le plus récent, d’un affichage à 120 Hz, de caméras décentes et d’un logiciel propre avec la promesse de mises à jour rapides. Il ne manque rien non plus, et vous obtenez une charge sans fil de 30 W ainsi qu’une résistance à la poussière et à l’eau IP68. Si vous voulez un appareil polyvalent qui ne coûte pas autant que d’autres produits phares, c’est le téléphone à acheter.

Agrandir

OPPO Find X2 Pro

Excellentes caméras, design magnifique

Le Find X2 Pro propose l’un des meilleurs appareils photo que vous trouverez sur Android aujourd’hui, et il a le même excellent matériel interne que le OnePlus 8 Pro. Mais cela coûte plus cher, et puis il y a le fait que vous ne pouvez pas du tout acheter le téléphone en Amérique du Nord. Mais si vous êtes dans un pays où il est disponible et que vous recherchez un appareil avec d’excellents appareils photo, le Find X2 Pro est une recommandation facile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.