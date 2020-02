OnePlus a dominé le marché indien des smartphones haut de gamme en 2019

Au deuxième trimestre 2018, OnePlus a décroché la première place dans le segment des smartphones premium indiens de Samsung. Après trois quarts, cependant, Samsung a repris la première place sur le marché des smartphones haut de gamme du pays. Dans son dernier aperçu du marché indien des smartphones, Counterpoint Research affirme que OnePlus était le leader du segment premium en 2019, conquérant un tiers du marché.

Les expéditions OnePlus auraient augmenté de 28% en glissement annuel en 2019, principalement en raison de la mise à niveau des utilisateurs existants vers de nouveaux modèles et de l’acquisition de nouveaux clients grâce au bouche-à-oreille fort. En plus d’une croissance impressionnante des livraisons, OnePlus a également été la première et la seule marque de smartphones premium à expédier plus de deux millions de téléphones en un an en 2019. Le OnePlus 7 Pro, avec son impressionnant affichage à 90 Hz, était l’une des principales raisons de la croissance de la contribution du segment ultra-premium de OnePlus (≥ 45 000 ₹ ou 634 $) à 25% du portefeuille global.

Samsung, qui est tombé à la deuxième position dans le segment premium en Inde l’année dernière, a vu ses livraisons baisser de 2%. Malgré la baisse des expéditions, cependant, les fortes ventes de son produit phare Galaxy S10 + dans le pays ont entraîné une augmentation de la contribution du segment ultra-premium à ses expéditions premium globales à 79% en 2019, contre 62% l’année précédente. Les livraisons de Samsung dans le segment ultra-premium ont également augmenté de 24% par rapport à l’année précédente.

Apple était la marque à la croissance la plus rapide dans le segment premium du pays l’année dernière, avec une croissance de 41% en glissement annuel dans les livraisons. L’iPhone XR d’Apple était le modèle de smartphone ultra-premium le plus vendu en Inde en 2019, suivi par le Galaxy S10 Plus et OnePlus 7 Pro.