OnePlus annonce une nouvelle campagne Ideas pour externaliser la prochaine grande fonctionnalité OxygenOS

Avez-vous une idée de logiciel tueur qui serait parfaite pour le prochain appareil OnePlus? Le fabricant chinois de téléphones a annoncé sa nouvelle initiative Ideas qui fait appel à la communauté OnePlus pour découvrir la prochaine grande fonctionnalité OxygenOS. Grâce à ce programme, les membres peuvent soumettre leurs idées de logiciels à une liste de souhaits publique, voter sur leurs favoris et les aider à prendre vie.

La campagne Idées se déroule du 5 mars au 30 avril. Toutes les deux semaines, les 5 meilleures idées de logiciels les plus appréciées seront examinées et examinées par l’équipe OnePlus OxygenOS. Après quatre tours, les créateurs de toute “Adopted Ideas” recevront un billet VIP avec hébergement aller-retour d’une nuit pour un événement OnePlus à venir, une paire d’écouteurs OnePlus Bullets Wireless 2 et des récompenses communautaires spéciales.

Il existe déjà un certain nombre d’outils de rétroaction publique disponibles aujourd’hui – UserVoice, HelloNext, Upvoty, pour n’en nommer que quelques-uns. Contrairement à ces services tiers, cependant, OnePlus Ideas est directement détenu et exploité par le FEO. Pour soumettre une idée ou voter pour vos favoris, vous devez disposer d’un compte communautaire OnePlus.

Si vous souhaitez participer à cette campagne, rendez-vous sur la page officielle des idées où vous pouvez voir les fonctionnalités proposées, voter et même soumettre la vôtre. OnePlus accepte uniquement les suggestions de logiciels pour le moment. N’oubliez pas que vous n’avez que jusqu’au 30 avril pour participer.