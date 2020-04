OnePlus aurait publié des licenciements sur les plus grands marchés européens (mise à jour: communiqué officiel)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/24

13 h 52 HAP le 24 avril 2020 et dernière mise à jour le 20/04/2025

12 h 38 PDTA 25 avril 2020.

OnePlus aurait, selon certaines informations, considérablement réduit ses effectifs dans ses opérations européennes. Bien que la marque technologique ait connu une croissance massive sur d’autres marchés au cours des dernières années, elle a également été confrontée à des vents contraires majeurs à travers le continent dans le même temps, ce qui a conduit à des cycles de licenciements précédents.

Des sources à Engadget disent que des licenciements ont été faits aux équipes italienne et espagnole l’été dernier avant qu’elles ne soient complètement supprimées. L’équipe du Royaume-Uni a également connu un roulement généralisé. Les dernières réductions ont été effectuées dans des unités en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ayant été réduites de 20 membres à environ 3. Tous les pays ci-dessus représentent les cinq principales économies de l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni, alors membre).

OnePlus a déclaré dans un communiqué qu’il effectuait une “restructuration stratégique typique en Europe” et qu’il “recrutait même” dans ce pays également. Une source a déclaré que les licenciements n’avaient pas affecté les équipages en Belgique, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas – considérés comme des marchés de croissance interne. Certains membres du personnel ont même été invités à déménager à Helsinki, qui pourrait remplacer Londres pour devenir la nouvelle base européenne de OnePlus.

Il n’y a probablement pas une raison exceptionnelle pour laquelle la société rencontre des obstacles et sous-performe sur les principaux marchés européens. Les facteurs économiques externes comprennent le Brexit, la pandémie de coronavirus et l’augmentation substantielle des coûts qui proviendraient de Qualcomm avec ses composants 5G. OnePlus lui-même, cependant, a également contribué à ses propres échecs avec des mouvements qui ont brûlé certains consommateurs tels que l’abandon des téléphones phares de valeur vers des appareils plus premium. La société n’a pas non plus été en mesure de maintenir des accords de transport de réseau de longue date au Royaume-Uni – elle a quitté un partenariat de 3 ans avec O2 l’année dernière pour se connecter à EE pour son premier téléphone 5G, mais cet accord ne semble pas se poursuivre cette année Téléphone (s.

OnePlus a publié une déclaration plus complète sur ses forums, indiquant que les licenciements ne sont pas aussi étendus que la rumeur. Selon l’entreprise, 20 employés au total sont touchés par la restructuration de l’entreprise en Europe: