OnePlus avait également une magnifique variante noire du Concept One

Malgré toute la fanfare de OnePlus dévoilant éventuellement un téléphone pliable au CES 2020, le Concept One s’est avéré être un téléphone principalement traditionnel avec un seul truc dans sa manche: un morceau de verre électrochrome, dont l’opacité peut être modifiée à la volée.

OnePlus a utilisé la technologie – soulevée du toit ouvrant du 720S de McLaren – pour masquer dynamiquement la caméra à l’arrière, et a appelé le tout le téléphone “caméra invisible”. Gimmick ou pas, le contraste de cette feuille de verre noir et la nuance audacieuse de OnePlus jaune s’appelle “Papaya”, fait pour un téléphone terriblement sexy.

Pourtant, ce n’est pas la seule combinaison de couleurs que OnePlus a bidouillé dans sa conception pour le Concept One. Plus tôt, un prototype du téléphone comportait également un design en cuir tout noir plus traditionnel. La société a même partagé quelques captures d’écran du téléphone à ce stade précoce du développement.

Ailleurs, Kevin Tao de l’équipe de conception industrielle du fabricant de smartphones a parlé de tout ce que son équipe fait pour améliorer la conception externe des téléphones. Par exemple, il souligne que le verre électrochromique du Concept One n’est pas seulement un épanouissement visuel.

La même technologie peut être utilisée pour ajuster la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo, semblable aux filtres ND utilisés par les photographes professionnels, et ouvrir un tout nouveau côté à la photographie sur smartphone.

Quant à l’avenir, Tao dit que la société a l’intention de incorporer plus d’éléments électroniques dans sa conception matérielle, tout comme elle l’a fait avec le dos en verre électrochrome.

“Aujourd’hui, nous entrons dans un nouveau territoire: l’ECMF”, a-t-il déclaré. “Le” E “est synonyme d’électronique, et lorsqu’il est associé aux CMF traditionnels (couleurs, matériaux de finition), un tout nouveau champ de possibilités de conception est proposé, celui où les matériaux traditionnellement statiques deviennent dynamiques et reconfigurables.”

Peut-être qu’un jour bientôt, vous pourrez animer votre brique noire d’un téléphone en appuyant simplement sur un bouton.