OnePlus Bullets Wireless Z devrait bientôt être révélé

OnePlus a lancé ses écouteurs Bullets Wireless aux côtés du OnePlus 6 en 2018, offrant une conception de tour de cou et une technologie de charge rapide. La société a poursuivi l’année dernière avec les Bullets Wireless 2, présentant un design très similaire.

Désormais, Ishan Agarwal et 91mobiles ont déclaré que OnePlus lance les écouteurs OnePlus Bullets Wireless Z. On pense que le nouveau produit emprunte la véritable voie sans fil, abandonnant le câble et le tour de cou entre les deux écouteurs.

Agarwal ajoute que les OnePlus Bullets Wireless Z arrivent «très bientôt», bien qu’il n’y ait pas de mot sur une date exacte. Nous nous attendons donc à ce qu’il apparaisse au plus tard le lancement de la série OnePlus 8 le 14 avril.

Il n’y a pas de mot sur la conception et les fonctionnalités, mais j’espère que les nouveaux écouteurs offrent une charge rapide comme les anciens écouteurs sans fil Bullets. Les Bullets Wireless 2 offrent également la connectivité Bluetooth 5, la prise en charge d’aptX et la technologie Quick Pair, de sorte que les doigts se croisent pour que ces fonctionnalités se retrouvent également sur les OnePlus Bullets Wireless Z.

Ce n’était pas la seule pépite d’informations sur OnePlus d’Agarwal, car il a confirmé qu’un chargeur sans fil Warp Charge 30 serait lancé avec la série OnePlus 8. C’est à prévoir, car les fuites précédentes indiquent que le OnePlus 8 Pro possède des capacités de charge sans fil de 30 W. Il est donc logique que OnePlus libère un accessoire qui tire le meilleur parti de la vitesse de charge.

Qu’aimeriez-vous voir des Bullets Wireless Z? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!