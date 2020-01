OnePlus Concept One va au-delà de la marque, tire parti de la technologie du cuir et du verre McLaren

Source: Daniel Bader / Android Central

Lorsque OnePlus a annoncé qu’il présenterait son premier téléphone “concept”, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Mais maintenant, nous avons posé les yeux et les mains sur le OnePlus Concept One, qui montre la pointe de ce que OnePlus explore en termes de matériaux et de conception de smartphones.

Il est bon de voir OnePlus aller au-delà de la simple marque et faire quelque chose de fonctionnel avec ce partenariat.

Le Concept One n’est pas seulement un projet OnePlus, mais plutôt une continuation de son travail avec McLaren – et ce téléphone a la plus forte influence du constructeur automobile à ce jour. L’arrière du téléphone est orné de cuir véritable, le même matériau que vous trouverez à l’intérieur des voitures McLaren, avec des surpiqûres soignées tout au long. Sa couleur orangée unique que McLaren appelle «papaye» est magnifique, mais le cuir est également souple et se sent merveilleusement bien. La sensation est particulièrement unique car elle est bifurquée par une feuille de verre au milieu, qui, combinée aux côtés métalliques, offre un mélange de textures vraiment agréable.

Pour la première fois, le partenariat avec McLaren n’est pas uniquement une marque: il y a un lien technologique ici. L’ensemble de la zone de verre entre les logos OnePlus et McLaren intègre la technologie électrochromique qui permet au téléphone de changer rapidement l’opacité du verre recouvrant l’ensemble de caméras en dessous. Cela signifie qu’il est effectivement tout noir, et les caméras sont incroyablement difficiles à voir, jusqu’à ce que vous ouvriez l’application de la caméra. C’est la même technologie que McLaren utilise dans le toit en verre de sa supercar 720S pour protéger les passagers du soleil, et OnePlus est capable de l’utiliser à une échelle considérablement plus petite pour contrôler la quantité de lumière pénétrant dans les composants de la caméra.

Le verre peut changer d’opaque en transparent en 0,7 seconde, ce qui est à peu près aussi rapide que l’application appareil photo peut s’ouvrir en premier lieu. Il a fallu beaucoup de travail d’ingénierie pour obtenir la vitesse à laquelle elle se trouve, tout en utilisant une quantité d’énergie négligeable – et en gardant le verre visuellement clair et cohérent pour la photographie. Il utilise en fait deux panneaux de verre séparés de 0,15 mm d’épaisseur, avec une couche électrochromique de 0,05 mm d’épaisseur entre les deux pour que tout fonctionne.

C’est une astuce astucieuse qui rend le téléphone plus élégant que d’exposer les caméras tout le temps, mais honnêtement, il est toujours très joli même lorsqu’il est transparent – c’est beaucoup moins imposant qu’un module de caméra surélevé. Heureusement, OnePlus fait également quelque chose de fonctionnel avec la technologie, laissant le verre changer à différents niveaux d’opacité pour agir comme un filtre ND (densité neutre) pour aider votre appareil photo à exposer correctement les photos dans des situations de haute luminosité. Fondamentalement, c’est comme des lunettes de soleil pour les objectifs de la caméra.

Ce n’est pas un concept ambitieux, mais c’est du matériel que nous pourrions voir bientôt dans un téléphone.

L’innovation sur le Concept One est cependant purement limitée à l’arrière et aux côtés de la conception du matériel. Le reste du téléphone, du matériel avant, des spécifications et du logiciel, est le même qu’un OnePlus 7T Pro. Il y a des réalisations techniques importantes dans le matériel, et le firmware qui le sauvegarde, qui ne devrait pas être minimisé – mais le reste de l’expérience ressemble à un téléphone OnePlus moderne. Ce qui enlève l’intrigue à un téléphone “concept”. Tout cela ressemble à une technologie qui pourrait (ou devrait) être disponible dans le prochain produit phare de OnePlus, non présentée comme une sorte de démonstration technologique théorique.

Mais le fait que ce téléphone conceptuel ne soit pas particulièrement extravagant est en fait une bonne chose de mon point de vue. Tout ici semble très raisonnable et réalisable, pas une technologie exorbitante et élevée que nous ne verrons jamais dans un téléphone que nous pouvons acheter. Maintenant, cela n’a vraiment d’importance que si OnePlus utilise finalement cette technologie dans un véritable appareil, mais toutes les indications de son utilisation moi-même sont à peu près prêtes pour les heures de grande écoute.

