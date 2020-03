OnePlus déploie un service de réparation à domicile pour ses clients en Inde

Dans le but d’apporter une expérience de réparation pratique à ses clients en Inde, OnePlus a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau service de réparation de porte OnePlus dans le pays. Un programme pilote pour le service de réparation à domicile a été lancé il y a quelques mois à Delhi, Mumbai et Bangalore. Grâce au nouveau service de réparation sur site, les clients OnePlus dans certaines villes de l’Inde n’auront plus à se soucier de l’expédition de leur appareil pour réparation ou à se rendre dans un centre de service.

Le service de réparation de porte OnePlus est désormais disponible dans les six villes indiennes suivantes:

Delhi

Mumbai

Bangalore

Chennai

Hyderabad

Pune

Les clients OnePlus dans ces villes peuvent demander à un ingénieur de réparation de visiter leur emplacement en réservant une réparation à l’aide de l’application OnePlus Care. Pour soumettre une demande, ouvrez l’application OnePlus Care et sélectionnez l’option “Réserver une réparation”. Ensuite, sélectionnez votre appareil OnePlus et indiquez votre code PIN régional. Sélectionnez maintenant “Demandez à un ingénieur de visiter votre emplacement” et indiquez votre adresse. Votre demande de service sera soumise après avoir appuyé sur «Enregistrer ceci».

En plus du nouveau service de porte, OnePlus a également annoncé qu’il a maintenant deux nouveaux centres de réparation exclusifs à Kolkata et Indore. La société prévoit d’ouvrir trois nouveaux centres de réparation exclusifs à Aurangabad, Baroda et Lucknow au cours du premier semestre de cette année.

Une autre nouvelle initiative annoncée aujourd’hui par OnePlus s’intitule “Programme OnePlus TV Product Ninjas”. La nouvelle initiative axée sur l’Inde aura un format similaire à celui du forum OnePlus Open Ears organisé par la société. OnePlus affirme que le programme vise à rapprocher la communauté de l’équipe produit afin d’offrir une meilleure expérience OnePlus TV. Une dizaine d’utilisateurs seront invités à travailler avec les chefs de produits pour créer de nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes intéressé à devenir un produit Ninja OnePlus TV, vous pouvez soumettre votre candidature ici.