OnePlus détaille les plans pour améliorer la vidéographie sur ses téléphones en 2020

OnePlus organise régulièrement des «forums d’oreille ouverte» où la société recueille les commentaires et les demandes de fonctionnalités pour ses téléphones. En décembre, OnePlus a organisé l’événement à New York et a invité les photographes mobiles professionnels ainsi que les utilisateurs novices à comment améliorer la vidéographie sur ses appareils. La société a maintenant publié ses propres commentaires sur la base des questions qu’elle a reçues lors de la rencontre à New York.

Niveaux d’exposition, de couleur et de balance des blancs

Les utilisateurs se sont plaints que les trois caméras actuelles des OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro n’ont pas de niveaux d’exposition, de couleur et de balance des blancs cohérents. OnePlus dit qu’il ajuste tous ses appareils photo pour offrir une exposition et une balance des blancs identiques. Selon l’entreprise, c’est leur «première priorité et objectif principal». Dans notre revue OnePlus 7T Pro, nous avons noté que le téléobjectif projette un ton étrange sur les images. Espérons que les futurs smartphones de OnePlus n’auront pas le même problème.

Cohérence de la mise au point automatique

Plusieurs utilisateurs sur les forums OnePlus ont eu des problèmes avec la mise au point automatique sur la dernière série OnePlus 7. Pour certains, la mise au point automatique ne fonctionne tout simplement pas et l’appareil photo peine à se concentrer sur les sujets. Cependant, OnePlus n’a pas pu recréer le problème dans ses laboratoires. Le fabricant de smartphones indique qu’une mise à niveau du matériel et des logiciels pour la mise au point automatique interviendra en 2020. Peut-être que OnePlus peut s’inspirer de Google, Apple et Samsung pour mettre en œuvre le Dual Pixel PDAF dont ses téléphones manquent actuellement.

Consistance du teint

OnePlus a reconnu que ses téléphones ont un problème avec la capture précise des tons chair. Les utilisateurs ont précédemment déclaré que les caméras des OnePlus 7 et 7 Pro saturaient trop les tons chair. Certains se sont même plaints de tons de peau rougeâtres et jaunâtres. Nous avons également remarqué un ramollissement de la peau dans notre revue de la caméra OnePlus 7 Pro.

OnePlus affirme que la résolution du problème est sa priorité absolue et qu’il s’améliorera via les futures mises à jour du système.

Acuité

Bien que le bruit ne soit pas vraiment un problème, l’adoucissement est très apparent dans les prises de vue en basse lumière sur des appareils comme le OnePlus 7 Pro. Même sur le OnePlus 7T Pro, la douceur est perceptible dans les photos prises avec le téléobjectif 3x. OnePlus dit qu’il essaie de trouver un nouvel équilibre entre la netteté et le bruit. Cela signifie probablement que l’entreprise essaie de trouver un moyen de ne pas perdre la netteté de l’image tout en mettant en œuvre une réduction du bruit.

Enregistrement vidéo 4K

Actuellement, OnePlus ne prend pas en charge la stabilisation d’image électronique (EIS) pour les vidéos 4K à 60 images par seconde. De plus, le mode Super Steady sur les OnePlus 7T et 7T Pro ne prend pas en charge la résolution 4K et est limité à 1080p. OnePlus dit que ses futurs téléphones dépasseront les limitations matérielles pour apporter une super stabilisation aux vidéos 4K.

De plus, OnePlus dit que le délai de cinq minutes pour les vidéos 4K 60fps restera inchangé. “Après avoir considéré les performances et la température globales, nous ne changerons pas la limite actuelle”, a écrit OnePlus dans son message sur le forum.

Parité caractéristique de l’objectif

Les utilisateurs de OnePlus exigent que les trois objectifs de sa configuration à trois caméras prennent en charge 1080P et 4K. Cela donnera aux utilisateurs la possibilité de changer de caméra pendant l’enregistrement de vidéos. OnePlus dit que ses téléphones actuels ont des limitations matérielles et ne seront pas en mesure de prendre en charge cette fonctionnalité. La société espère cependant rendre cela possible sur les futurs téléphones.

Plage dynamique

Les utilisateurs disent que la plage dynamique est un problème avec les téléphones OnePlus. Lors de nos tests, des appareils tels que les OnePlus 7 Pro et 7T Pro ont présenté une faible plage dynamique dans des conditions de faible luminosité. OnePlus dit qu’il travaille sur la vidéo HDR pour résoudre le problème. Bien que nous ayons vu une implémentation HDR pour les photos depuis un certain temps maintenant, le HDR vidéo devrait, espérons-le, aider à améliorer les problèmes de plage dynamique sur les téléphones OnePlus dans une certaine mesure.

Caméra plus rapide

OnePlus dit qu’un autre objectif principal qu’il a pour l’année est d’avoir une caméra plus rapide. Selon la marque, «Un obturateur plus rapide nécessite des mises à jour du système, de l’application et de l’animation.» OnePlus promet qu’il améliorera cela via des mises à jour régulières tout au long de l’année.

Montage vidéo

OnePlus prévoit de mettre à jour les outils vidéo de son application Galerie. La société devrait ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités de montage vidéo à l’avenir. Pour les options d’étalonnage des couleurs, OnePlus dit qu’il annoncera bientôt quelque chose.

Certains utilisateurs ont également demandé un mode Pro pour l’enregistrement vidéo. Cependant, OnePlus le met en veilleuse pour l’instant afin d’améliorer d’abord la qualité vidéo par défaut et l’expérience utilisateur.

Mode nuit pour la vidéo de nuit

Une autre demande intéressante des utilisateurs de OnePlus était celle d’un mode nuit pour filmer des vidéos. OnePlus propose Nightscape pour les photos, mais il n’y a pas encore une telle option pour l’enregistrement vidéo. La société affirme qu’elle recherche et travaille déjà sur la création d’un mode nuit pour les vidéos également.

Autres améliorations

Outre les améliorations de la photographie et de la vidéographie mentionnées ci-dessus, OnePlus a également parlé de quelques correctifs plus petits à venir en 2020. Par exemple, il travaille sur des solutions de déflottement pour réduire le scintillement de la lumière. Il discute également de solutions avec son équipe de conception pour améliorer l’utilisation à lui seul de l’application appareil photo.

Que pensez-vous de toutes les solutions de caméra que OnePlus prévoit de mettre en œuvre en 2020? Avez-vous une liste de souhaits pour les téléphones OnePlus à venir cette année? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.