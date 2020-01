OnePlus emmène le Concept One en tournée dans le monde

Que ce soit le prototype noir ou le modèle jaune “ papaye ” que OnePlus a présenté au CES 2020, on ne peut le nier: le Concept One est un téléphone sexy. Et si vous êtes comme moi et que vous n’avez pas pu vous rendre à Las Vegas plus tôt ce mois-ci, la société a de bonnes nouvelles pour vous: elle vous apporte le téléphone!

Des termes et conditions s’appliquent, bien sûr. (Quand ne le font-ils pas?) Le Concept One World Tour ne touche que dix villes à travers l’Europe, les États-Unis et l’Inde. Malheureusement, et à la grande consternation de cet écrivain, le cœur chaleureux de l’Afrique a été exclu par les suzerains sans cœur de OnePlus.

Ceux d’entre vous dans les capitales animées d’Europe, cependant, sont pour un régal. La société prévoit une tournée éclair qui prendra le téléphone dans le monde entier en 80 jours 12, en commençant par Seattle le 5 février. Voici l’itinéraire complet:

Amérique du Nord

Seattle, États-Unis

6 février 2020 | 18h30

L’Europe 

Paris, France

5 février 2020 | 18 h 00

Cologne, Allemagne

7 février 2020 | 17h30

Amsterdam, Pays-Bas

12 février 2020

McLaren HQ, Woking, Royaume-Uni

13 février 2020

Helsinki, Finlande

17 février 2020 | 17h00

Copenhague, Danemark

19 février 2020

Inde

Delhi

8 février 2020

Mumbai

8 février 2020

Bangalore

8 février 2020

Le Concept One, bien qu’il ne repousse aucune limite en termes de performances ou de facteur de forme, présente l’obsession retrouvée de OnePlus avec la technologie ECMF (couleurs, matériaux et finition électroniques), qui intègre des composants électroniques dans la conception externe du téléphone.

Le résultat final est quelque chose comme le panneau de verre électrochrome trouvé sur le Concept One, dont l’opacité peut être ajustée à la volée pour rendre les caméras en dessous “ invisibles ”.

Si vous êtes l’un des rares chanceux vivant dans ces dix villes, vous pouvez vous rendre sur les forums de OnePlus pour obtenir des instructions sur la façon de confirmer votre présence pour les événements à venir.

