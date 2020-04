OnePlus Launcher 4.4 apporte un commutateur d’application mis à jour aux téléphones OnePlus (APK Download)

Le sélecteur d’applications sur Android était auparavant un élément central du système d’exploitation, mais avec l’introduction de la navigation gestuelle, il est désormais un composant du lanceur d’écran d’accueil de votre appareil. Cela signifie qu’il peut être mis à jour en dehors des mises à niveau du système d’exploitation, et c’est exactement ce qui se passe sur les appareils OnePlus.

OnePlus Launcher 4.4 est maintenant déployé sur le Play Store, et il apporte une nouvelle interface Recents brillante avec lui. Auparavant, l’interface de changement d’application consistait en une simple rangée d’aperçus d’application, avec un nom et un bouton de menu au-dessus de chaque élément.

La gauche: Ancienne interface utilisateur; Droite: Nouvelle interface utilisateur

La mise à jour déplace les icônes de l’application en bas de l’écran, où elles sont plus visibles. Le bouton pour effacer toutes les applications a également une étiquette “ Fermer les applications ”, et au lieu d’appuyer sur le bouton de menu au-dessus de l’aperçu d’une application pour effectuer des actions (comme ouvrir dans plusieurs fenêtres ou épingler), il vous suffit maintenant de maintenir enfoncée l’application. Plus besoin d’atteindre le haut de l’écran.

Si vous n’avez pas encore reçu OnePlus Launcher 4.4 via le Play Store, vous pouvez installer l’APK d’APKMirror pour obtenir la nouvelle interface.