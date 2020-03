OnePlus met à jour les politiques en raison du coronavirus

La pandémie de COVID-19 affecte presque tout le monde dans le monde, dans un endroit ou un autre. OnePlus le voit et prend des mesures supplémentaires pour soutenir ses clients pendant l’épidémie actuelle de coronavirus.

Dans une annonce récente, la société a révélé qu’elle mettait à jour ses politiques de retour et de garantie pendant cette période tragique. En vigueur immédiatement, les clients OnePlus bénéficieront de ces révisions de politique mises à jour:

Si votre garantie expire entre le 1er mars et le 30 mai, elle sera prolongée jusqu’au 31 mai. Les délais de retour et de remplacement sont prolongés de 15 à 30 jours.Tous les retours, remplacements et réparations bénéficient d’une livraison gratuite de deux jours.

OnePlus travaille également à la mise en place d’un programme de sauvegarde de l’appareil, qui fournirait aux utilisateurs un combiné temporaire pendant qu’ils enverraient leur smartphone pour réparation. Dans un premier temps, le programme sera disponible en Europe et en Amérique du Nord avec un stock limité avant de s’étendre à d’autres marchés.

Lisez aussi: Fuite des spécifications OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, voyez-les toutes ici

Si les clients OnePlus ont d’autres questions sur ces mises à jour, ils peuvent consulter les nouvelles pages de FAQ de Coronavirus sur l’Europe, l’Inde et l’Amérique du Nord pour plus de détails.

Plus de posts sur le coronavirus