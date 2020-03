OnePlus organise un combat de boule de neige robotique pour présenter le “ vrai potentiel ” de la 5G

OnePlus a annoncé qu’il organiserait le tout premier combat interactif de boules de neige en Finlande à partir du 9 mars. Selon OnePlus, l’événement permettra aux utilisateurs du monde entier de “faire l’expérience de la vitesse de la 5G”.

La société a créé des robots de tir de boules de neige personnalisés pour les prochains jeux, appelés “Snowbots”. Ces Snowbots sont alimentés par des téléphones OnePlus 5G et peuvent tirer des boules de neige à 120 miles par heure. Pour jouer au jeu, vous devrez visiter le site Web dédié OnePlus Snowbots sur un appareil mobile, puis vous connecter à l’aide d’un compte OnePlus. Il y aura un système de file d’attente en place, vous devrez donc garder votre téléphone près de vous et sauter directement à votre tour.

Le jeu aura quatre Snowbots, deux d’entre eux dans chaque équipe. Lorsque vous jouez au jeu, vous contrôlerez l’un des Snowbots et devrez tirer des boules de neige sur les autres Snowbots tout en évitant d’être touché par eux. Pour gagner la partie, vous devez frapper votre adversaire plus de fois qu’il ne vous a touché. Chaque partie durera quelques minutes et vous n’aurez en tout que huit boules de neige.

Les batailles débuteront le 9 mars à 14 h, heure finlandaise (7 h HE) et se dérouleront 24 heures par jour jusqu’à minuit le 12 mars. Si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez regarder la bataille des Snowbot en direct sur YouTube.