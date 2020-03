OnePlus pense que les robots lanceurs de boules de neige sont un bon moyen de démontrer le potentiel de la 5G (Mise à jour: Livestream)

OnePlus, comme on le sait, a excité tout le monde pour une grande révélation avec une vidéo teaser hier. En toute honnêteté, il a dit que ce ne serait pas un téléphone ou un produit commercial, mais je parie que vous n’avez pas deviné ce que cela finirait par être. Aujourd’hui, la société a dévoilé quelque chose que nous attendions tous, quelque chose que beaucoup ont essayé et échoué à réaliser, quelque chose dont l’humanité a vraiment besoin en ce moment: le premier combat interactif de boule de neige alimenté en 5G au monde.

Vous ne pouviez pas inventer cette merde – sauf si vous travaillez dans l’équipe OnePlus PR, apparemment. Les robots sur mesure s’affrontent contre les humains dans une bataille de boules de neige avant de se battre les uns contre les autres pendant 70 heures consécutives; rien de moins serait une perte de temps. L’épreuve de force aura lieu en Laponie, en Finlande, à partir de 12h GMT (4h PT) le 9 mars et se terminant le 12 mars, que vous pouvez regarder via ce livestream.

Les snowbots peuvent tirer des boules de neige à 120 mph et seront équipés de puces 5G de Qualcomm permettant aux spectateurs du monde entier de les contrôler avec leurs téléphones. Rendez-vous sur le site OnePlus une fois le livestream en cours et connectez-vous ou créez un compte pour participer. Si vous êtes en Laponie, pourquoi ne pas y aller et voir de quoi il s’agit. Vous pouvez même y gagner un voyage tout compris pour voir l’action de près si vous participez à ce concours sur le forum OnePlus – il y a 18 places à gagner et les gagnants seront sélectionnés par deux afin que vous puissiez emmener un ami avec vous.

Je suis sûr que cela n’a absolument rien à voir avec le fait que la société se prépare pour un lancement téléphonique qui pourrait avoir lieu dès le mois prochain et cherche un peu de publicité supplémentaire pour construire un battage médiatique. Définitivement pas.

Oui, la bataille de snowbot se déroule vraiment et commence dans quelques heures. Vous pouvez écouter la diffusion en direct sur le site Web de OnePlus ou simplement jeter un œil à ce qui se passe ici: