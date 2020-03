OnePlus publie son gestionnaire de fichiers sur le Play Store pour des mises à jour plus rapides

Les fabricants d’Android recourent à trois stratégies lors de la mise à jour des applications qu’ils ont intégrées dans leurs téléphones: ils peuvent les garder groupés avec le système et les mettre à jour uniquement avec de nouvelles versions de firmware, ils peuvent installer leur propre boutique sur le téléphone et publier des mises à jour via celui-ci, ou ils publient simplement ces applications sur le Play Store pour des mises à jour plus rapides et plus faciles pour tout le monde. Ce dernier est évidemment la solution la plus conviviale et le gestionnaire de fichiers de OnePlus peut désormais compter dans ses rangs.

L’explorateur est préinstallé sur tous les téléphones OnePlus et permet aux utilisateurs de parcourir et de gérer les fichiers locaux par type ou hiérarchie de stockage, de les transférer rapidement entre deux appareils à proximité, de verrouiller et d’archiver tout fichier qu’ils souhaitent. Jusqu’à présent, l’application n’était pas disponible sur le Play Store, donc la seule façon de la mettre à jour était d’attendre un nouveau firmware ou de télécharger manuellement la nouvelle version depuis APK Mirror.

Sa nouvelle liste Play Store est récente, bien que les captures d’écran semblent avoir été prises par erreur à partir d’une ancienne version de l’application. La page indique que l’application est en «accès anticipé», mais nous savons qu’elle est installée sur les appareils OnePlus depuis des années, il ne devrait donc y avoir rien d’instable ou de problématique. Il existe également une version bêta que vous pouvez rejoindre, mais y adhérer vous donne toujours la v2.5.1, la même que la version stable de l’application.

Le gestionnaire de fichiers est uniquement compatible avec les téléphones OnePlus, vous ne pouvez donc pas l’installer et l’essayer sur d’autres appareils, malheureusement. Il rejoint plusieurs autres applications OnePlus qui ont fait leur apparition sur le Play Store ces dernières années, comme Gallery, Weather, Launcher et ZenMode. La société a encore du chemin à faire avant que toutes ses applications soient facilement mises à jour. L’appareil photo, l’horloge, les contacts, les messages, les notes, le téléphone, l’enregistreur et l’enregistreur d’écran ne sont toujours pas disponibles sur le Play Store.