OnePlus Red Cable Club annoncé en Inde avec un gros jackpot mensuel

OnePlus a lancé un nouveau programme de récompenses exclusif pour ses utilisateurs indiens. Appelé OnePlus Red Cable Club, le programme offre les avantages de OnePlus Care, un stockage cloud gratuit de 50 Go et une chance de gagner le Red Cable Jackpot.

Le nom du nouveau programme a été inspiré par les câbles de charge rouges distinctifs de OnePlus.

«Notre communauté a été au cœur de OnePlus dans notre parcours au fil des ans. Alors que nous terminons six années de succès, le lancement du OnePlus Red Cable Club témoigne de notre gratitude à notre communauté OnePlus forte de cinq millions d'Inde », a déclaré le PDG de OnePlus, Pete Lau, dans un communiqué de presse envoyé par e-mail.

Avantages du One Cable Cable Cable

Comme mentionné précédemment, le OnePlus Red Cable Club est conçu pour récompenser les utilisateurs de smartphones OnePlus en Inde. Les utilisateurs OnePlus inscrits au club bénéficieront de tous les avantages OnePlus Care, y compris une extension de garantie gratuite d'un an pour les séries OnePlus 6T, 7 et 7T. Les utilisateurs des séries OnePlus 3, 3T, 5, 5T et 6 bénéficieront également d'une réduction de 50% sur le remplacement de la batterie. Tous les utilisateurs de smartphones OnePlus de la première génération à 7T pourront prétendre à des offres de mise à niveau.

OnePlus note qu'un seul des avantages mentionnés ci-dessus sera disponible par téléphone / IMEI.

Outre les avantages OnePlus Care, les membres du Red Cable Club auront également la possibilité de participer au Jackpot du Red Cable Club. Les participants peuvent gagner des coffrets cadeaux d'une valeur de 1 Rakh Lakh chacun (~ 1400 $) et des bons de réduction de 50% sur le Écouteurs OnePlus Bullets Wireless 2. Le jackpot sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2019.

Une fois que vous êtes devenu membre du Red Cable Club, vous pouvez accéder à Paramètres> Compte> Communauté> Profil pour participer au Jackpot Red Cable Club une fois par jour.

Enfin, tous les membres du OnePlus Red Cable Club bénéficieront de 50 Go de stockage cloud gratuit pendant un an.

Comment devenir membre du OnePlus Red Cable Club?

Les utilisateurs de OnePlus en Inde peuvent s'inscrire au Red Cable Club en accédant aux paramètres de leur téléphone. Cette adhésion gratuite dure toute une vie.

Si vous utilisez Android 10, accédez à Paramètres> Système> Mise à jour du système et mettez à jour votre téléphone vers la dernière version. Une fois votre téléphone mis à jour, accédez aux paramètres et connectez-vous à votre compte OnePlus pour lier votre téléphone. Une fois votre appareil correctement connecté, vous serez automatiquement enregistré pour devenir membre du Red Cable Club.

Ceux sur les anciennes versions d'Android devront télécharger et mettre à jour l'application OnePlus Community depuis le Google Play Store. Après avoir mis à jour l'application, accédez à Communauté> Profil> Red Cable Club pour lier votre téléphone et devenir membre.

Si vous utilisez un OnePlus 1/2 / X, téléchargez OnePlus Care et vérifiez votre appareil pour en bénéficier.

Et si vous avez déjà réclamé des avantages OnePlus Care?

Si vous avez déjà réclamé l'un des avantages du programme OnePlus Care, vous ne pourrez plus le réclamer via Red Club. Rendez-vous ici si vous avez d'autres questions sans réponse sur le OnePlus Red Cable Club.

Alors, que pensez-vous du OnePlus Red Cable Club? L'entreprise devrait-elle également étendre le programme à d'autres pays? Exprimez votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous.