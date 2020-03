OnePlus relance le programme The Lab pour distribuer 10 produits phares OnePlus 8 gratuits

91Mobiles

Les produits phares de OnePlus 8 arrivent et tous les signes indiquent un lancement en avril, à moins que OnePlus ne change ses plans en raison de la situation du coronavirus. Pendant ce temps, la société a ouvert son programme Lab pour ceux qui veulent mettre la main sur les nouveaux produits phares OnePlus avant même le lancement officiel.

L’initiative The Lab de OnePlus rassemble des membres de la communauté et des passionnés pour examiner ses derniers smartphones. Elle a déjà été réalisée pour des téléphones comme le OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T. Le programme est maintenant opérationnel pour la série OnePlus 8.

«Rejoignez le laboratoire et je vous enverrai le mystérieux nouveau téléphone avant le lancement! Tu sais quelle est la meilleure partie? Vous pouvez garder à la fin », a écrit un membre du personnel de OnePlus dans un message officiel sur le forum annonçant l’initiative.

OnePlus invitera 10 participants à être parmi les premiers à obtenir un produit phare OnePlus 8. Il peut s’agir du OnePlus 8 ordinaire ou du OnePlus 8 Pro. Cependant, la société n’a pas précisé le nom du combiné, se référant à lui uniquement comme «le produit phare».

Comment participer au programme The Lab

Tout le monde et tout le monde peuvent participer au programme OnePlus Lab, y compris les utilisateurs non OnePlus. Cependant, au moins six des dix sièges sont réservés aux utilisateurs du forum de l’entreprise. Ceux qui créent un compte après cette annonce ne compteront pas comme utilisateurs du forum.

Les candidatures pour le nouveau programme resteront ouvertes jusqu’au 1er avril à 5 ​​h 00 HE. Les examinateurs du nouveau produit phare OnePlus 8 seront choisis en fonction de leurs compétences en rédaction, photographie et vidéographie. Les examinateurs sélectionnés seront annoncés le 2 avril à 9 h 00 HE.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rendre sur le post du forum OnePlus pour plus de détails sur le programme. Vous pouvez également vous rendre ici pour vous inscrire directement au Lab.