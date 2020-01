OnePlus taquine le smartphone Concept One avec une caméra invisible avant le CES 2020

Récemment, dans un petit teaser, OnePlus montre des parties du smartphone Concept One, mettant en évidence l’essentiel. OnePlus a annoncé avant le CES 2020 son smartphone Concept One, un prototype d’appareil que la société dévoilera dans son intégralité au CES 2020 la semaine prochaine.

Selon le teaser officiel publié par OnePlus, le smartphone Concept One arborera une «caméra invisible» et pour cela, OnePlus a établi un partenariat avec McLaren qui est une entreprise automobile. Pour intégrer la technologie dans le smartphone, OnePlus a travaillé avec le constructeur automobile McLaren. OnePlus a déjà travaillé avec la firme britannique de luxe sur des appareils antérieurs et McLaren propose du verre électrochromique en option dans certaines de ses supercars haut de gamme.

Selon les rapports, les spécifications de l’appareil photo empruntées à l’édition OnePlus 7T Pro McLaren: un objectif principal de 48 mégapixels et un objectif ultra-grand-angle de 16 mégapixels tandis que la conception du Concept One est également haut de gamme, avec une «orange papaye» dos en cuir surpiqué. Cependant, selon la fonction de mise en évidence, les caméras disparaissent de la vue; vous pouvez toujours voir un léger contour pendant que le verre passe du transparent au translucide, plutôt que d’être complètement invisible ou entièrement opaque.

Il n’est pas clair si le OnePlus Concept One comportera d’autres nouvelles fonctionnalités, mais nous le saurons mieux lors de son lancement au CES 2020.

