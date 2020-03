OnePlus veut vos idées OxygenOS

OxygenOS de OnePlus est sans doute l’un des meilleurs skins Android. Bien qu’il ressemble et fonctionne de manière très similaire à Android, OxygenOS contient quelques fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas dans le système d’exploitation vanilla.

Malgré cela, l’entreprise cherche toujours à apporter de nouvelles améliorations. C’est précisément ce que OnePlus a l’intention de faire avec sa campagne actuelle d’idées de logiciels, et il vous demande, chers membres de la communauté, de participer.

À compter d’aujourd’hui, le 5 mars, les membres de la communauté OnePlus peuvent se connecter à leur compte communautaire et soumettre des idées potentielles sur la façon dont ils pensent que l’entreprise peut améliorer OxygenOS. Les membres de la communauté peuvent ensuite commenter et aimer leurs idées préférées soumises par d’autres membres. La campagne se poursuivra jusqu’au 30 avril et OnePlus procédera à un examen et à une sélection toutes les deux semaines pour un total de quatre tours.

Si OnePlus adopte votre idée dans OxygenOS, vous obtiendrez un billet VIP pour un événement OnePlus à venir, y compris un aller-retour et un hébergement d’une nuit. Les cinq idées les plus appréciées recevront 1 000 crédits communautaires, un badge communautaire personnalisé et une paire gratuite de OnePlus Bullets Wireless 2. De plus, toute soumission effectuée vous rapportera 20 crédits communautaires une fois par jour, même si vous ne gagnez rien autre.

Naturellement, les participants devront respecter certaines règles. Les idées soumises doivent suivre les conditions générales de la communauté OnePlus, vous devez soumettre vos idées en anglais, vous ne pouvez publier qu’une seule idée par soumission, ainsi que quelques autres règles. Vous pouvez trouver la liste complète sur le post officiel du forum OnePlus Ideas.