OnePlus vise une fluidité maximale via une puce capable d’une mise à niveau de 30 ips à 120 ips

Tout comme le passage du contenu Full HD au contenu 4K, alors que l’industrie dans son ensemble se bat pour adopter des affichages à taux de rafraîchissement plus élevé, il n’y a en fait pas beaucoup de contenu qui puisse tirer pleinement parti de la technologie supérieure. Les écrans à 90 ou même à 120 Hz font fureur parmi les smartphones modernes, mais la plupart des films que vous regarderez sont toujours distribués avec des fréquences d’images de seulement 24 ou 30 images par seconde.

En conséquence, alors que les téléphones comme le Pixel 4 offrent des transitions fluides dans les applications et une expérience d’interface utilisateur généralement plus agréable, en ce qui concerne la consommation de contenu, ils sont plus ou moins les mêmes qu’un smartphone avec un vieil écran classique de 60 Hz. Cependant, avec son prochain OnePlus 8, OnePlus souhaite contourner ce problème en utilisant la technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation).

Souvent trouvé sur les téléviseurs haut de gamme, MEMC permet à un appareil de saisir simplement des images supplémentaires entre celles déjà fournies dans un fichier vidéo pour augmenter artificiellement sa fréquence d’images. En conséquence, le OnePlus 8 (ou un futur téléphone OnePlus) pourrait augmenter le contenu de 30 images par seconde pour tirer pleinement parti de l ‘«affichage fluide». Comme l’explique le PDG Pete Lau, le géant chinois a même développé une puce personnalisée à cet effet:

Si vous avez vu des téléviseurs de haute qualité, vous n’êtes pas étranger à MEMC. Nous avons créé une puce MEMC personnalisée qui peut pousser la vidéo ordinaire à 30 images par seconde jusqu’à 120, de sorte que toute vidéo bénéficie pleinement de notre affichage fluide à 120 Hz. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

– Pete Lau (@PeteLau) 16 janvier 2020

Le tweet de Lau comprend également une comparaison côte à côte du contenu vidéo avec et sans MEMC. Il y a clairement une différence de fluidité, tout comme son précédent tweet vantant à quel point le défilement sera meilleur sur le OnePlus 8.

OnePlus n’est pas la seule entreprise à afficher un taux de rafraîchissement élevé. La série Galaxy S20 de Samsung devrait tous comporter des écrans WQHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que Red Magic 3 de Nubie est réglé pour augmenter encore plus la mise avec un monstre de 144 Hz. Ainsi, alors que OnePlus n’aura certainement pas l’écran rapide en 2020, son téléphone peut toujours s’avérer être une meilleure valeur que ses concurrents, grâce à un design plus réfléchi – une caractéristique marquante des téléphones OnePlus en général.