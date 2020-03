Onward arrive à Disney + 3 avril, disponible pour achat numérique aujourd’hui

Eh bien, c’était un peu de magie inattendue. Onward vient de sortir en salles le 6 mars, il y a deux semaines aujourd’hui, et ne devrait pas sortir dans les magasins numériques jusqu’à un peu plus tard cet été, mais avec la plupart des théâtres fermés pendant au moins le reste du printemps, Disney monte sa sortie à la maison. Onward sera disponible à l’achat numérique aux États-Unis aujourd’hui, le film pouvant être diffusé à partir de 20 h 00 HAE – 17 h 00 HNP, pour vous les meilleurs sous-verres.

#PixarOnward arrive aux États-Unis ce soir en téléchargement numérique et sera diffusé sur #DisneyPlus le 3 avril. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa

– Disney + (@disneyplus) 20 mars 2020

Si vous êtes un utilisateur Disney + qui peut attendre encore deux semaines, Onward arrive à Disney + le 3 avril aux États-Unis, après la sortie anticipée de Frozen 2 le week-end dernier. Contrairement à la sortie de Frozen où la sortie internationale a été annoncée en même temps qu’aux États-Unis, nous n’avons pas de calendrier pour savoir quand le film sera disponible à l’achat ou à la diffusion au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Pays-Bas, pour ne rien dire. de son lancement dans les huit pays européens Disney + sera lancé la semaine prochaine.

Nous n’avons pas encore la moindre idée si cela marque le début de l’adoption par Disney d’une stratégie similaire à Universal, qui propose des films disponibles à la location pendant qu’ils sont dans les salles de cinéma – là où les théâtres sont encore ouverts en ce moment au milieu de la pandémie de COVID-19 – mais je ne retiendrait pas mon souffle sur ce qui se passe avec Black Widow ou le reste des superproductions estivales de Disney.

