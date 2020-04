Oops! Amazon a oublié de mettre fin à sa meilleure affaire de la journée d’hier – .

Hier, Amazon a conclu un accord spécial d’une journée qui a donné aux nouveaux abonnés la possibilité d’obtenir gratuitement 3 mois d’Amazon Music Unlimited.

C’était la meilleure offre que le site ait jamais exécutée sur Amazon Music Unlimited – l’année dernière le Black Friday, Amazon a offert le même forfait de 3 mois pour 0,99 $.

Quelqu’un d’Amazon a oublié de mettre fin à l’accord, ce qui signifie qu’il est toujours disponible vendredi pour tous ceux qui veulent un accès illimité à des millions de chansons gratuitement.

Amazon a beaucoup de choses en ce moment, il est donc compréhensible que certaines choses passent à travers les mailles du filet. L’entreprise a complètement changé d’orientation et s’est éloignée de la livraison de la plupart des produits non essentiels. Au lieu de cela, il utilise les ressources qu’il a libérées pour fournir des éléments essentiels comme des masques faciaux N95 et un désinfectant pour les mains aux hôpitaux et aux agences gouvernementales. Ce changement durera encore quelques semaines, puis la société recommencera à remplir toutes les commandes aussi rapidement que possible, comme d’habitude. En attendant, les bonnes affaires sont un peu plus difficiles à trouver que d’habitude.

Bien sûr, la logistique de livraison ne s’applique pas aux offres sur les biens et services numériques, c’est pourquoi la grosse journée d’hier était si géniale. Pour une seule journée, Amazon a offert aux nouveaux abonnés 3 mois d’accès à Amazon Music Unlimited totalement gratuit. Pour ceux qui ne le savent pas, Amazon Music Unlimited, ou AMU pour faire court, est un service de musique en streaming tout comme Spotify ou Apple Music. Il vous donne un accès illimité pour diffuser toute la musique que vous aimez de tous vos groupes et artistes préférés, et il est disponible sur toutes les plateformes, des ordinateurs et tablettes aux téléviseurs et bien sûr aux appareils mobiles qui exécutent iOS ou Android. Il a également une excellente intégration avec les haut-parleurs intelligents d’Amazon et les appareils Alexa d’autres marques. Dites simplement quelque chose comme «Alexa, jouez le nouvel album de Weeknd» et Alexa commencera immédiatement la diffusion.

Voici le truc: quelqu’un a foiré sur Amazon. Cet accord fou était censé être disponible pour une seule journée, mais quelqu’un a oublié de le terminer! Cela signifie que si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez vous rendre sur le site d’Amazon dès maintenant et vous pourrez toujours vous inscrire à Amazon Music Unlimited sans payer un centime pendant trois mois. C’est vrai, c’est totalement GRATUIT! Toutes les promotions d’Amazon comme celle-ci dans le passé coûtaient 0,99 $ pour 3 mois d’accès, donc cette offre est encore meilleure que celle qu’Amazon a offert l’année dernière le Black Friday.

Il y a aussi un autre bonus à considérer. Si vous décidez de continuer à vous abonner à Amazon Music Unlimited après la fin des 3 mois gratuits, vous paierez 7,99 $ par mois par la suite. C’est moins cher que Spotify et Apple Music, et vous avez accès à toutes les mêmes chansons avec la même qualité. Pourquoi paieriez-vous plus pour la même musique? On ne sait pas quand quelqu’un d’Amazon se rendra compte qu’il ou elle a oublié de mettre fin à cette offre exceptionnelle, alors profitez-en bien pendant que vous le pouvez.

Voici les termes et conditions de cette offre, à partir de la page Amazon Music Unlimited:

Cette offre d’essai gratuit de 3 mois d’un plan individuel mensuel Amazon Music Unlimited est une offre à durée limitée et n’est disponible que pour les nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited. Après l’essai promotionnel, votre abonnement se poursuivra automatiquement au prix mensuel de 9,99 $ (7,99 $ pour les membres Prime) plus les taxes applicables jusqu’à votre annulation. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Le contenu et les services numériques ne peuvent être disponibles que pour les clients situés aux États-Unis et sont soumis aux termes et conditions d’Amazon.com Services LLC. Offre limitée à un par client et compte. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. L’offre n’est pas transférable et ne peut être revendue. Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide.

