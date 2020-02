Opera 56 vous permet de naviguer sans encombrement avec le mode lecteur amélioré

En concurrence avec les navigateurs dominants comme Chrome et Firefox, Opera se différencie avec un tas de fonctionnalités supplémentaires, comme un bloqueur de publicités intégré et un VPN illimité. Avec la dernière version majeure publiée en décembre, le navigateur a la possibilité d’assombrir les pages Web en plus de l’interface utilisateur de l’application. Cette semaine, Opera lance sa mise à jour v56, offrant un mode de lecture approprié pour aider à désencombrer les sites que vous lisez, ainsi que quelques autres fonctionnalités pratiques.

Le plus important de tous est ce mode de lecture, qui apparaît maintenant sous forme d’icône dans la barre d’adresse en haut. Il n’apparaît que lorsque la page actuelle peut être simplifiée – vous ne la verrez pas sur la page d’accueil d’Android Police, par exemple, mais vous serez dans un article comme celui-ci. La fonctionnalité est également pratique lors de la navigation sur un site Web bloqué en mode bureau, vous évitant d’avoir à faire défiler horizontalement à plusieurs reprises. Les versions précédentes du navigateur incluaient un mode lecteur, mais cela ne fonctionnait que dans la section des nouvelles organisées par Opera.

La gauche: v55, Centre: v56, Droite: Page Web en mode lecteur

Si le navigateur est réglé sur le mode sombre, la page Web inversera également les couleurs pour rendre les blancs moins fatigants pour vos yeux. D’après notre expérience, l’activation du mode lecteur n’a pas non plus bouleversé le formatage de la page. La dernière mise à jour vous donne également la possibilité de remplacer l’icône du mode lecteur dans la barre d’adresse par des alternatives comme «recharger» ou «partager», selon votre préférence. Vous obtiendrez en outre une liste des onglets récemment fermés pour restaurer rapidement une page précédemment visitée.

C’est formidable de voir arriver cette nouvelle fonctionnalité, mais il est également de plus en plus difficile de faire confiance à vos données de navigation avec une entreprise qui a récemment été appelée pour être impliquée dans l’octroi de prêts à des taux prédateurs à ceux des marchés en développement d’Afrique et d’Asie, sans parler du mépris. Règles du Play Store. Si vous faites toujours partie de l’équipe Opera après tout cela, vous pouvez essayer le navigateur en téléchargeant la dernière mise à jour depuis le Play Store ou APK Mirror.