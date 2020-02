Oppo et Realme changent les plans de lancement de la CMM 2020 en invoquant l’annulation de l’événement

Oppo et Realme, comme beaucoup d’autres, ont modifié leurs plans MWC 2020 en raison de l’annulation du salon. Les deux marques étaient liées à Barcelone et devraient annoncer leurs smartphones phares – Oppo Find X2 et Realme X50 Pro 5G – au MWC.

Le lancement d’Oppo Find X2 devait avoir lieu le 22 février. Pendant ce temps, Realme devait organiser son «premier événement de lancement mondial» pour le X50 Pro 5G et un téléviseur le 24 février.

Que fait Oppo?

Oppo a reprogrammé le lancement du Find X2 pour mars, a-t-il confirmé dans un communiqué officiel à Android Authority.

«Oppo respecte et comprend la décision de la GSMA d’annuler l’événement MWC Barcelona 2020. Après mûre réflexion, nous avons également décidé de reprogrammer l’événement de lancement mondial d’Oppo Find X2, initialement prévu le 22 février », lit-on dans un extrait du communiqué.

“A partir de maintenant, l’événement sera reporté à mars et plus d’informations seront bientôt partagées.”

Plan révisé de Realme

Realme, en revanche, n’a pas reporté ses plans. Au lieu de cela, la société organisera un événement de lancement en ligne et le diffusera dans le monde entier depuis Madrid à la même date.

“Dans le respect de l’impact du virus et de l’annulation du MWC 2020, Realme a décidé d’annuler la participation au MWC Barcelona 2020, en conséquence”, indique le communiqué de la société.

«Notre premier smartphone phare 5G, Realme X50 Pro 5G, qui devait initialement faire ses débuts au MWC, sera lancé en ligne à Madrid le 24 février.»

Et MWC 2020?

C’est la première fois que le MWC est annulé depuis que l’événement s’est définitivement installé à Barcelone en 2006. C’est l’événement annuel le plus important du secteur de la téléphonie mobile, mais son annulation est-elle vraiment si importante? Voici ce qu’en dit Bogdan Petrovan, des AA.

