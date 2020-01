OPPO F15 lancé en Inde avec une configuration quad-caméra 48MP, une batterie 4000mAh

OPPO a lancé aujourd’hui le dernier ajout à sa gamme de smartphones de la série F en Inde. Le nouveau F15 n’est pas une mise à niveau massive par rapport à son prédécesseur, mais apporte quelques nouvelles fonctionnalités et un design plus raffiné.

Le dernier smartphone de la série F d’OPPO a été au prix de ₹ 19,990 ($ 282) en Inde et est disponible en une seule variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1. Il sera disponible dans les options de couleur Lightning Black et Unicorn White à partir du 24 janvier via Amazon.in, Flipkart, ainsi que dans la boutique en ligne de l’entreprise. Les offres de lancement incluent un remplacement d’écran gratuit et une remise de 10% sur les achats effectués à l’aide de cartes HDFC.

OPPO F15 arbore un écran FHD + AMOLED de 6,4 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9 et un capteur d’empreintes digitales intégré. Sous le capot, un chipset MediaTek Helio P70 octa-core avec un GPU MP3 Mali-G72. À l’arrière du téléphone se trouve une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal 48MP, un objectif ultra grand-angle 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP pour les portraits. La caméra selfie 16MP du téléphone est logée dans l’encoche goutte d’eau en haut de l’écran.

Garder les lumières allumées est une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la technologie de charge rapide VOOC 3.0 d’OPPO. L’OPPO F15 comprend également un port USB Type-C et un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension du stockage. Ce qui peut toutefois décevoir certains acheteurs, c’est que le téléphone fonctionne sur Android 9 Pie avec ColorOS 6.1.2 en haut.

