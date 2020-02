Oppo Find X2 arrive bientôt: tout ce que nous savons

Mise à jour: 24 février 2020 (1 h 20 HE): Oppo a récemment reporté son lancement prévu le 22 février du Find X2 en raison de l’épidémie de coronavirus. La société aurait reprogrammé son événement de lancement pour le 6 mars, selon une image teaser obtenue par Playfuldroid.

Outre la date de lancement prévue, des détails sur le Find X2 et un supposé modèle Pro du téléphone ont également été divulgués via les listes Bluetooth SIG. Le téléphone a apparemment deux numéros de modèle – CPH2023 et CPH2025. Les deux sont répertoriés avec un écran WQHD + de 6,7 pouces et Color OS 7.1. Cependant, les listes montrent que les deux téléphones sont livrés avec des configurations de caméra différentes.

Le numéro de modèle CPH2023 obtient une configuration de caméra arrière triple 48MP + 12MP + 13MP. Pendant ce temps, CPH2025 est répertorié avec un réseau de caméras arrière triple 48MP + 48MP + 13MP. Ce dernier est probablement une variante Pro de l’Oppo Find X2 compte tenu de ses deux capteurs 48MP, mais nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs jusqu’à ce qu’Oppo officialise les choses.

Nous savons qu’Oppo utilisera un capteur Sony personnalisé sur le Find X2. Vous pouvez en lire plus ici.

Original: 12 décembre 2019 (1 h 00 HE): Je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que Oppo Find X de l’année dernière a été un succès auprès des critiques. C’est sans aucun doute l’un des plus beaux téléphones que j’aie jamais examinés, et il m’a semblé étrange qu’Oppo ait gardé le silence sur un successeur.

Lorsque la série Oppo Reno a fait ses débuts, je pense que beaucoup de gens ont supposé que cette ligne prenait le relais. Nous avons vu une tonne d’itérations de cet appareil depuis l’original lancé en avril de cette année, et la série Find a semblé prendre du recul sur la nouvelle gamme.

Mais selon une discussion avec Oppo aujourd’hui à Shenzhen, Android Authority a appris qu’un nouveau téléphone Find arrive, et il est déjà en train de devenir un très appareil intéressant.

Oppo Find X2: ce que nous savons jusqu’à présent

Arrivée au premier trimestre 2020Qualcomm Snapdragon 865Nouveau capteur Sony phareFocalisé sur la qualité de l’écran

Lors du Snapdragon Tech Summit la semaine dernière, un représentant d’Oppo a confirmé qu’un nouvel appareil alimenté par Snapdragon 865 arrivera au premier trimestre de 2020. Dans notre discussion avec Oppo ce matin, il a confirmé que l’Oppo Find X2 est cet appareil.

Cela signifie qu’il sera l’un des premiers téléphones à être lancé avec le nouveau processeur de Qualcomm, qui donne au X2 accès à un tas de nouvelles fonctionnalités comme le traitement à deux gigapixels, des performances 25% plus rapides et plus encore. Si vous voulez lire tout ce qui est nouveau avec le nouveau chipset phare de Qualcomm, assurez-vous de lire notre article dédié à tout ce que vous devez savoir ici.

Les caméras sont au centre

Au cours de notre discussion, Oppo a également mentionné que le Find X2 utilisera un nouveau capteur d’appareil photo conçu par Sony. Bien qu’il ne puisse pas nous dire exactement de quel capteur il s’agit, il est facile de supposer qu’il s’agit du nouveau capteur que Sony vient de révéler dans un récent livre blanc.

Le nouveau capteur se concentre sur quatre domaines clés: mise au point à grande vitesse, haute résolution, haute sensibilité et plage dynamique élevée. Le premier de ces quatre domaines clés est particulièrement intéressant, car il devrait permettre de bien meilleures capacités de mise au point sur toutes sortes d’objets, en particulier lorsqu’il est associé au nouveau processeur de signal d’image de Qualcomm dans le Snapdragon 865.

Ce pourrait être le premier appareil à utiliser le nouveau capteur de Sony.

Le nouveau capteur est capable d’utiliser chaque pixel comme pixel de détection de phase, ce qui signifie qu’il peut détecter des différences de phase dans les directions X et Y. De plus, il devrait être beaucoup plus facile pour la mise au point de fonctionner sur le bord du cadre, car les capteurs plus anciens ne pouvaient utiliser que la partie centrale pour calculer la mise au point.

Vous pouvez en savoir plus sur le nouveau capteur du Find X2 ici.

L’affichage est une priorité

Haute résolution Taux de rafraîchissement élevé Couleurs plus précises Plage dynamique plus élevée

La qualité d’affichage sera l’une des principales considérations dans le développement du Find X2. Oppo dit que 80% de toutes les interactions homme-appareil se font via l’écran, et les recherches sur les marchés chinois et européens l’ont amené à croire que l’écran Find X2 devrait être un domaine clé de concentration.

Oppo dit qu’il fournira un écran avec une résolution, un taux de rafraîchissement, une précision des couleurs et une plage dynamique plus élevés que ceux auxquels nous sommes habitués, et il pense que le X2 offrira le facteur «wow» lorsque nous le verrons pour la première fois. Je suis plus sceptique à l’égard de cette fonctionnalité que d’autres, mais je suis intéressé de voir comment Oppo cherche à y parvenir.

Oppo ne fabrique pas ses propres écrans, il est donc peu probable de convaincre un fabricant d’écrans de faire des panneaux à son goût. Pourtant, il est possible que la société ait pu accéder rapidement à certains nouveaux panneaux, tout comme ils l’ont fait avec le nouveau capteur d’image présent dans l’appareil. Oppo Est-ce que ont un héritage d’adoption précoce de nouvelles technologies, donc cela m’excite de penser que nos panneaux pourraient être encore meilleurs qu’ils ne le sont déjà.

Le design est la grande question

Lorsque le Find X original a été lancé, c’était sans aucun doute différent. Personnellement, je n’ai pas été aussi séduit par la conception d’un appareil que je l’étais avec ce téléphone, et il se sent toujours beau et futuriste un an et demi plus tard. C’est impressionnant pour le marché mobile.

Le modèle de l’année dernière a été l’un des premiers à cacher la caméra selfie dans un design pop-up, qui a fini par se sentir beaucoup plus élégant et pratique que nous l’avions initialement imaginé. Bien que nous ne sachions pas quel type de conception de caméra selfie peut être utilisée cette année, j’ai une liste de souhaits pour ce que j’aimerais voir.

J’adorerais voir la nouvelle caméra selfie sous-écran ici.

Lors de la journée de l’innovation d’Oppo cette semaine, Oppo a présenté la caméra selfie sous-écran que nous avions initialement vue en juin. C’était la première fois que je le voyais en personne, et je suis déjà convaincu que c’est l’avenir. Si nous pouvons nous débarrasser complètement des encoches, des pop-ups mécaniques et des trous de caméra pour le mettre sous l’écran, inscrivez-moi.

Ce que nous voulons voir dans l’Oppo Find X2

Outre le processeur et le capteur de la caméra, nous ne savons toujours pas grand-chose sur le Find X2 en termes de spécifications strictes. Le chipset phare de Qualcomm et un nouveau capteur de caméra sont un début, mais j’ai une liste de choses qui feraient passer le X2 au niveau supérieur.

Une charge rapide de 65 W et une énorme batterie seraient un ajout étonnant au Find X2. Le succès du ROG Phone 2 et de l’iPhone 11 Pro a montré que les téléphones plus épais sont acceptables pour les consommateurs si cela signifie une batterie plus grosse, et une charge plus rapide a été un énorme succès cette année. Si le Find X2 peut clouer les fondamentaux et saupoudrer un design tueur sur le dessus, Oppo pourrait avoir un gagnant sur les mains.

Le Find X2 pourrait arriver sur certains marchés occidentaux.

Oppo a également fait allusion au fait que le Find X2 pourrait arriver sur certains marchés occidentaux, ce qui signifie que l’interface utilisateur doit également être une priorité. ColorOS a bien fonctionné sur les marchés asiatiques, mais la plupart des occidentaux n’aiment pas cela. Lorsque j’ai examiné le Find X original l’année dernière, c’était l’une de mes choses les moins préférées à propos de l’appareil.

Oh et aussi, donnez-lui suffisamment de RAM et de stockage. Ce n’est pas si difficile d’un concept.

Oppo devrait essayer de libérer le Find X2 plus tôt

Avec une date de sortie du T1 2020, il semble inévitable que nous commencions à en entendre beaucoup plus sur cet appareil très bientôt. Bien qu’Oppo n’ait rien mentionné publiquement à propos d’une présence au CES 2020, il serait logique qu’elle dévoile ou taquine l’appareil lors du salon de cette année.

D’autres fabricants mordilleront ses pieds, donc Oppo devrait essayer de sortir le Find X2 le plus tôt possible. Si Oppo est vraiment capable de sortir ce téléphone en Occident avec un design tueur et spécifications de tueur, c’est une grande possibilité que nous pourrions le voir devenir compétitif avec d’autres grandes entreprises.

Que voulez-vous voir dans le nouvel Oppo Find X2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons discuter.