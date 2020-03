Oppo Find X2 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra: prise de vue rapide!

L’Oppo Find X2 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra possèdent certains des plus grands capteurs de caméra les plus mauvais du marché. Les deux sont beaucoup plus grands que les autres capteurs de caméras mobiles des deux dernières années, et ils ont tous deux une résolution de 12 MP pour créer des pixels plus grands. Le Sony IMX 689 48MP dans le Find X2 Pro est un capteur 48MP 1 / 1,43 pouces, tandis que l’ISOCELL 108MP du Samsung Galaxy S20 Ultra est légèrement plus grand 1 / 1,33 pouces.

Bien que nous soyons susceptibles de voir davantage de téléphones utiliser ces capteurs dans les mois à venir, ce sont les seuls téléphones à les utiliser en ce moment. Pour cette raison, nous avons pensé effectuer une courte comparaison de photos des images provenant de ces appareils.

Notez que les images RAW que vous pourriez potentiellement obtenir de ces capteurs auraient probablement l’air très différentes, et il y a pas mal de traitement en cours ici, dicté par chaque fabricant. Mais si vous vouliez voir comment deux téléphones à 1 400 $ rivalisent en qualité d’image dans une séance photo rapide, vous êtes au bon endroit.

Comparaison de la caméra Oppo Find X2 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra

Oppo Find X2 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra

Sans aucun doute, la couleur et le contraste sont les deux aspects où ces téléphones s’éloignent l’un de l’autre. Le Galaxy S20 Ultra est beaucoup plus saturé et ajoute également plus de couleur aux ombres et aux reflets d’une image. Le vert dans l’image ci-dessus apparaît beaucoup plus dans l’interprétation de la photo par le Galaxy S20 Ultra. Mais le Find X2 Pro a une bien meilleure balance des blancs dans l’ensemble. Il n’y a presque pas de couleur dans les blancs de l’image dans le Find X2 Pro, et il gère très bien les ombres. Cela donne une image légèrement plus plate, mais je l’aime bien.

Dans les images ci-dessus, il est évident que la couleur est différente de ces deux caméras. Le X2 Pro transforme le brun du bureau en une sorte de brun orangé, où l’Ultra reste une couleur plus naturelle. Le bleu de la bougie est également plus saturé sur le Galaxy S20 Ultra, et il y a beaucoup plus de contraste ici.

Sur cette photo de moi, la même chose reste vraie. Il y a une meilleure balance des blancs dans l’image Find X2 Pro, et elle a également une bonne plage dynamique. En comparaison, le Galaxy S20 Ultra ajoute plus de contraste mais n’obtient pas une couleur tout à fait correcte. Les blancs sont un peu sombres et cela sature beaucoup le téléviseur en arrière-plan. Dans l’ensemble, je donnerais la victoire au Find X2 Pro sur celui-ci.

Oppo Find X2 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra

Dans l’image ci-dessus, la balance des blancs est bien meilleure sur l’Oppo Find X2 Pro. Les nuages ​​sont plus naturellement blancs, tandis que le Galaxy S20 Ultra aime ajouter du bleu aux zones blanches de l’image. Les briques sont également plus saturées. Si vous voulez quelque chose de plus dramatique, le S20 Ultra gagne, mais l’Oppo Find X2 Pro est beaucoup plus fidèle à la vie.

JPG faible luminosité JPG en mode nuit faible luminosité



Les images ci-dessus montrent une faible luminosité des deux appareils. La première image était directement sortie de l’appareil photo en mode automatique. Dans cette image, le Galaxy S20 ultra est plus sombre mais conserve bien mieux les détails que l’Oppo Find X2 Pro. Avec le mode nuit, l’Ultra devient beaucoup plus lumineux mais n’a toujours pas l’air incroyable. Pour une raison quelconque, l’Oppo Find X2 Pro ajoute une étrange dominante de couleur rose, ayant probablement du mal à traiter la balance des blancs de l’image.

Oppo Find X2 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra

Enfin, cette dernière image est un excellent exemple de la façon dont les deux appareils saturent les couleurs. Le Galaxy S20 Ultra pousse les jaunes du sol à des niveaux assez extrêmes, où l’Oppo Find X2 Pro conserve la couleur beaucoup mieux. La science des couleurs d’Oppo est beaucoup plus fidèle à la réalité et les ombres sont beaucoup plus élevées pour montrer plus de détails.

Selon vous, quel téléphone a produit une meilleure image? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous!