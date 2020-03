OPPO présente l’Apple Watch… Attendez

Pardonnez-nous de vous embrouiller dans notre titre.

Le fabricant chinois de smartphones OPPO a présenté aujourd’hui sa première montre intelligente, la montre OPPO, avec un soi-disant “design signature” qui se trouve être pratiquement identique à l’Apple Watch. “Il s’agit peut-être de la montre intelligente la plus belle de l’année”, a déclaré le vice-président du marketing d’OPPO, Brian Shen.

La montre OPPO utilise le système d’exploitation personnalisé Android OPOS ColorOS et offre les fonctionnalités que vous attendez d’une montre intelligente, y compris les notifications, le suivi de la forme physique et de la fréquence cardiaque, les paiements sans contact, la lecture de musique, les rappels de respiration, etc. Il dispose également d’une connectivité cellulaire intégrée basée sur eSIM.

Contrairement à l’Apple Watch, l’OPPO Watch peut surveiller la qualité du sommeil, générant un rapport de sommeil de la durée de sommeil profond, de sommeil léger et d’éveil de l’utilisateur. MacRumors a découvert des preuves d’Apple testant le suivi du sommeil sur l’Apple Watch l’année dernière et des rapports ont indiqué que la fonctionnalité pourrait être disponible pour 2020.

La montre OPPO sera vendue dans le monde entier et sa disponibilité débutera en Chine le 24 mars. La version 46 mm dispose d’un écran AMOLED 1,91 pouces avec une résolution 402×476 pour 326 pixels par pouce. Les prix aux États-Unis restent à voir.

