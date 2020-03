OPPO Reno 3 Pro avec caméra selfie 44MP fait ses débuts en Inde pour £ 29,990 ($ 415)

OPPO a dévoilé aujourd’hui la variante mondiale du Reno 3 Pro en Inde. Le smartphone de milieu de gamme est livré avec quelques fonctionnalités uniques, y compris une impressionnante caméra selfie principale de 44 MP et une configuration de quatre caméras de 64 MP à l’arrière.

Le plus récent mid-ranger d’OPPO arbore un écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur d’empreinte digitale intégré. Il s’agit du premier smartphone au monde équipé du processeur Helio P95 de MediaTek, annoncé la semaine dernière. Bien que le chipset ne soit pas une mise à niveau majeure par rapport à l’Helio P90, il est livré avec une unité de traitement AI améliorée qui apporte une amélioration des performances de 10% par rapport à la génération précédente. Le chipset Helio P95 du Reno 3 Pro est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’OPPO Reno 3 Pro a été proposé au prix de 29 990 ₹ (415 $) en Inde pour la version 8 Go / 128 Go et de 32 990 ₹ (457 $) pour la version 8 Go / 256 Go. Alors que la version 128 Go sera en vente à partir du 6 mars, la version 256 Go sera disponible à une date ultérieure.

À l’arrière se trouve une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal 64MP, un objectif ultra grand-angle 8MP, un téléobjectif 13MP et un capteur de profondeur 2MP. Garder les lumières allumées est une batterie de 4 025 mAh avec la technologie 30W VOOC Flash Charge 4.0. La découpe de perforation en forme de pilule du téléphone comprend un capteur principal 44MP et un capteur secondaire 2MP. En termes de logiciel, le téléphone fonctionne sous Android 10 avec ColorOS 7 en haut.

