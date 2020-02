OPPO Reno 3 Pro avec une «caméra à double trou 44MP» lancée en Inde le 2 mars

Le fabricant chinois de smartphones OPPO avait récemment annoncé le lancement du Reno 3 Pro sur le marché indien. La société a annoncé aujourd’hui que le téléphone fera ses débuts en Inde lors d’un événement à New Delhi le 2 mars. Étonnamment, cependant, le Reno 3 Pro à destination de l’Inde ne sera pas identique à celui qui a été lancé en Chine en décembre dernier.

La variante mondiale Reno 3 Pro devait être dévoilée aux côtés du navire amiral OPPO Find X2 à Barcelone le 22 février. Maintenant que le MWC 2020 a été annulé, le Reno 3 Pro fera ses débuts mondiaux en Inde.

En plus des caméras à double perforation, la variante mondiale du Reno 3 Pro arborera également une configuration à quatre caméras à l’arrière. La variante chinoise Reno 3 Pro dispose d’une découpe à perforation unique avec une caméra selfie 32MP et a également un écran plus incurvé par rapport à la variante mondiale.